Le coppie gay e lesbiche cambieranno il matrimonio tradizionale? 

“Il matrimonio è la tomba dell’amore”, recita un vecchio e impietoso detto, e oggi nella comunità omosessuale c’è chi si chiede se il matrimonio egualitario sarà la tomba del sesso. Mentre in Italia il riconoscimento delle coppie gay e lesbiche esiste solo da un anno, nei paesi dove il matrimonio tra persone dello stesso sesso è una realtà affermata si comincia a discutere su come l’istituto matrimoniale stia influenzando la cultura omosessuale e viceversa. Le coppie gay e lesbiche sono destinate a uniformarsi ai valori del matrimonio tradizionale o saranno una forza innovatrice anche per le unioni etero?

Uno degli aspetti che attira l’attenzione degli esperti e della stampa è la diffusione delle coppie aperte tra gli omosessuali. Nonostante sia difficile raccogliere dati sui “matrimoni aperti”, cioè quelli dove i partner non godono di un rapporto sessuale esclusivo, una ricerca condotta dallo psicologo Steve Brody della Cambria university, in California, ha stimato che negli Stati Uniti questi sono l’1 per cento del totale, e per di più non se la passano bene: nel 92 per cento dei casi sono matrimoni che falliscono. Se però guardiamo i dati delle coppie formate da due uomini, allora è tutta un’altra storia: circa la metà delle relazioni gay sono coppie aperte e questo non sembra avere effetti sul loro buon funzionamento.

Nel 2013 la columnist Hanna Roisin scriveva su Slate del “piccolo segreto peccaminoso” della comunità gay, raccontando che negli anni ottanta le coppie di uomini non monogamiche erano più dell’80 per cento. Durante gli anni della lotta per i diritti civili, le associazioni lbgt non sono state molto propense a insistere su questo aspetto per paura di favorire chi si opponeva al matrimonio egualitario, sventolando la promiscuità sessuale delle persone gay. Ora che però il riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso è stato raggiunto in tutti i paesi occidentali, sembra che lo stile di vita non monogamico degli omosessuali stia perdendo il suo carattere peccaminoso e, soprattutto, che non sia più un segreto.

Coming out

La stampa ha infatti cominciato a trattare l’argomento con una certa scioltezza. “Gli omosessuali devono fare coming out sui loro matrimoni aperti”, è il titolo di un articolo su The Daily Beast. Scrive Nico Lang: “Il 2015 è stato l’anno del matrimonio egualitario e adesso è arrivato il momento di celebrare l’apertura che sta al centro di molte unioni tra persone dello stesso sesso”. Il Guardian racconta della crescente diffusione del modello non monogamico tra gli omosessuali maschi e avanza l’ipotesi che questo tipo di unione raggiunga un livello maggiore di intimità e comprensione: