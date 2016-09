Un odore molesto

Sono un maschio gay di 24 anni. Io e il mio fidanzato stiamo insieme da poco più di un anno. Sono un po’ bloccato per quanto riguarda il sesso anale. Mi piace essere passivo, e in questo senso ho avuto diverse esperienze ottime, ma col mio fidanzato lo sono stato una volta sola. Penso di aver capito il perché: sono le cerimonie del sesso anale (il lubrificante e i preservativi) a farmi passare l’eccitazione, per via dell’odore del lubrificante e del rumore della bustina del preservativo che si strappa. Mi riportano con la mente ai tempi in cui essere passivo non mi piaceva granché. Lui, oltretutto, ce l’ha un po’ più grosso della media, e anche questo conta. Cosa mi consigli? Basta semplicemente trovare un lubrificante con un odore meno forte? Quando faccio l’attivo, cosa che piace a tutti e due, il problema non si pone.

– Wants Anal Now, Goddamnit!

Di solito quando qualcuno si lamenta di un odore sgradevole relativo al sesso anale… non si tratta del lubrificante. Ma quello è un problema che si risolve facilmente, WANG, tant’è vero che nella tua domanda hai inserito anche la risposta: in commercio ci saranno dieci milioni di marchi di lubrificante, ragazzo mio. Provali finché non ne trovi uno che non ti offende le narici.

Venendo alla questione “bustina del preservativo”: prova ad aprirla dieci o venti minuti prima. È più facile che i preservativi interrompano lo slancio — sabotando un rovente rapporto anale — se per aprirli aspetti la frazione di secondo prima della penetrazione. Apri la bustina prima, WANG, e infila il preservativo al fidanzato durante i preliminari. Così facendo, se le manovre necessarie ti sgonfiano l’erezione passiva (che è una condizione mentale), avrete il tempo di baciarvi, rotolarvi, leccarvi, toccarvi o fare quel che serve per fartela tornare.

Per controllare l’ansia da prestazione e le associazioni mentali negative — brutti ricordi di esperienze scadenti, la paura del buon vecchio cazzone del tuo fidanzato, il timore di doverti tirare indietro — procurati dei sex toys anali di varie dimensioni, e usali quando sei da solo. In assenza di un fidanzato da deludere, la penetrazione riguarderà soltanto il tuo piacere. Nel giro di un mese o due, con un po’ d’impegno e un lubrificante che non puzzi, avrai messo insieme un repertorio di associazioni positive che ti darà più sicurezza.

E se niente di tutto questo dovesse funzionare, WANG… non è che magari sei attivo?

(Traduzione di Matteo Colombo)