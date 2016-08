I Pet Shop Boys: disco, pop e politica al Covent Garden

Difficile spiegare che tipo di spettacolo fosse Inner Sanctum, lo show che i Pet Shop Boys hanno portato in scena per quattro sere di seguito alla Royal Opera House di Londra, uno dei teatri lirici più importanti del mondo. Era un evento pop per famiglie (l’età media del pubblico si aggirava intorno ai 45 anni e molti si sono portati dietro i figli), a metà strada tra un rave e il concerto di Capodanno. Era sicuramente una festa per celebrare la carriera ultratrentennale di un duo synth pop che ha costruito mattone dopo mattone, successo dopo successo, un monumentale manuale di cosa sia oggi la pop music.

Dovessero scomparire dalla faccia della terra tutti i dischi pop del mondo, un greatest hits dei pet Shop Boys sarebbe un ottima fonte di materiale per ricominciare tutto da capo. Inner Sanctum però era anche l’apice di un lavoro creativo sempre in bilico tra divertimento popolare e metaintrattenimento un po’ snob. Portare la loro “disco”, come l’hanno sempre chiamata loro stessi quando il termine era in disgrazia e puzzava di camicette sintetiche in naftalina, in un tempio della lirica come il Covent Garden, era un’occasione troppo ghiotta. Inner Sanctum diventa dunque una celebrazione della “disco” dei Pet Shop Boys ma anche e soprattutto della loro inglesità. Del loro essere ormai un’istituzione.

Mescolare alto e basso, popolare e colto, è sempre stata una caratteristica molto inglese. C’era stata la Beggar’s Opera che nel settecento portava al pubblico aristocratico dell’opera italiana un esaltante teatro musicale fatto di canzonacce popolari e ambientazioni volgari. E poi varie forme di burlesque più o meno colto, fino all’esplosione di quel fenomeno unicamente britannico che è stata l’operetta di Gilbert & Sullivan. La musica e l’estetica dei Pet Shop Boys sono la naturale continuazione di questa tendenza tipica di una società ossessionata dalle classi sociali: le loro hit estive citano Che Guevara e Debussy (Left to my own devices), campionano Henry Purcell e scomodano Karl Marx (Love is a burgeois construct). Le loro sono “solo canzonette” che parlano di Šostakovič e Stalin (My october symphony), di piccoli drammi di borghesia bisessuale parafrasando il romanziere vittoriano Anthony Trollope (Can you forgive her) e che mettono in scena metafore dell’aids da far impallidire Susan Sontag (Domino dancing e Being boring).

E quando si tratta di fare una cover, i Pet Shop Boys non si sono mai tirati indietro: hanno avuto un numero uno in classifica nel 1987 con Always on my mind, resa famosa da Elvis Presley, e poi ci hanno preso gusto. Hanno mescolato le carte cantando pezzi degli U2 (Where the streets have no name), dei Coldplay (Viva la vida), dei Village People (Go west) e dei Madness (My girl). Hanno fatto Brecht (ovvio) proponendo come b-side del singolo Can you forgive her (già parecchio concettuale di suo) una cover di What keeps mankind alive dall’Opera da tre soldi. Hanno aggiornato Je t’aime… moi non plus di Serge Gainsbourg all’epoca del cybersesso e hanno trasformato The last to die di Bruce Springsteen trasformandola in una spietata hit eurodance intrisa di catastrofismo post-neoliberista.