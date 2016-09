La crisi di mezza età di Hofesh Shechter

“Sono un quarantenne in cerca di emozioni forti”, dice una voce distorta da autotune nella prima parte di barbarians, lo spettacolo del coreografo angloisraeliano Hofesh Shechter che ha aperto ufficialmente il Romaeuropa festival al teatro Argentina di Roma il 21 settembre. “Avrei potuto comprarmi un macchinone e trasformarmi in un cliché ambulante”, continua la voce robotica. E invece… invece cerco di creare una coreografia, provo a raccontare con la danza e la musica cosa mi sta succedendo.

barbarians è uno spettacolo diviso in tre parti: the barbarians in love (i barbari innamorati), tHE bAD (occhio alle maiuscole che formano la parola head, testa) eTwo completely different angles of the same fucking thing (due punti di vista completamente diversi sulla stessa cazzo di cosa).

Nell’intervista che leggiamo nel programma di sala, Hofesh Shechter dice che “lo spettacolo prova a spiegare se stesso ma fallisce costantemente. È ovvio, nulla di ciò che succede sulla scena può essere spiegato… ognuno è libero di avere la propria interpretazione”. In realtà Shechter spiega cosa succede eccome, forse anche con troppi dettagli. Il (lungo) dialogo tra le due voci robotiche nella prima parte dello spettacolo è una specie di prologo in cui il coreografo confessa la propria crisi di mezza età, il proprio sdoppiamento. Quello che dice è molto personale, quasi imbarazzante, e la distorsione elettronica delle voci sembra un artificio dietro cui nascondersi.

Il desiderio in scena

barbarians mette in scena un corpo che si guarda allo specchio e non si riconosce più, un corpo che goffamente cerca le parole, che nella danza sono i movimenti, per rappresentarsi e raccontarsi. La danza di Shechter, già nota per essere eclettica e frammentaria, qui sembra andare in mille pezzi tra interferenze, false partenze, tic e distorsioni. Se siamo abituati a vedere nella danza un linguaggio, fatto di lettere-gesto e parole-movimento, in barbarians sembra che qualcuno abbia svuotato violentemente sul palcoscenico tutto il sacchetto dello Scarabeo.

La musica, in buona parte suonata e mixata dallo stesso Shechter, è monolitica, violenta, ruvida e a tratti anche volgare. La musica in sé è uno degli elementi più emozionanti e fisici dello spettacolo: mescola elettronica, ronzii industriali, distorsioni, il compositore barocco François Couperin, consort music elisabettiana e anche Pussy crook, un groove grottescamente fallocentrico del rapper di New Orleans Mystical.