Kienholz e Bettye Saar: identità a pezzi nel caos americano

Edward Keinholz (solo Keinholz dal 1972, da quando comincia a firmare i suoi lavori con la moglie Nancy Reddin) era nato nello stato di Washington da una famiglia di agricoltori fondamentalisti cristiani. Molto dotato come falegname e carpentiere, decise, contro il volere dei suoi, di studiare arte ma non prese mai un diploma. A metà degli anni quaranta si trasferì a Los Angeles dove si unì a un gruppo di artisti d’avanguardia. Del tutto eccentrico rispetto a ciò che stava accadendo nell’arte statunitense in quegli anni di espressionismo astratto trionfante (De Kooning, Pollock), Keinholz cominciò a mettere a fuoco una sua poetica dell’arte di assemblaggio massimalista e provocatoria. Anche lui pescava dal banale, dal quotidiano, proprio come gli artisti pop, ma i suoi reperti, i suoi objet trouvé non hanno nulla di ironico o di iconico. Diventano immondizia pericolosa, scarti marci di una società in putrefazione. L’estetica di Keinholz si fa negli anni sempre più violenta, barocca e contorta. Peli, capelli, stracci, bambolotti, peluche sporchi e colle viniliche colate che sembrano materiale organico.

Vedere un’opera come The pool hall (1993) lo stesso giorno in cui i mezzid’informazione di tutto il mondo hanno pubblicato i commentisessisti di Donald Trump fa un certo effetto. Una donna manichino decapitata è sistemata a gambe aperte su un tavolo da biliardo. La sua vulva spalancata fa da buca. Intorno a lei tre figure maschili mascherate nell’atto di giocare cercano di mandare, appunto, le loro palle in buca. Sono maschi bianchi che sembrano usciti dall’horror Halloween o dalla band nu metal Slpiknot. È un quadro agghiacciante, la messa in scena barocca e simbolica di una banale violenza quotidiana a cui siamo assuefatti. “Io alle donne posso fare quello che voglio”.

Meno teatrale ma altrettanto violento è The bronze pinball machine with woman affixed also (1980). È un vecchio flipper trasformato in una sorta cyborg. Dal gioco, proprio lì dove si dovrebbe infilare la monetina, spuntano due gambe aperte di donna, lisce e pornografiche, con tanto di scarpette con il tacco alto. Un invito a prendere il flipper (come effettivamente si fa quando si gioca) per i “fianchi” e mandarlo in tilt a colpi di anca. È un invito allo stupro, a un gioco per maschi in cui la femmina non solo non ha testa ma non è neanche umana, è una macchina a gettone con cui divertirsi. E se si rompe pazienza. Il flipper di Kienholz è parente stretto delle donne tavolo e delle donne sedia dello scultore britannico Allen Jones) (1969), ma non ha la loro ironia e la loro (apparente) leggerezza pop. Loro almeno hanno la testa e possono rimandare a un immaginario di sesso sadomasochistico consenziente. Il porno-cyborg di Kienholz è solo un buco da riempire, una donna giocattolo da sbattere e da rompere. “Io le donne le afferro per la fica”, appunto.

Una via crucis atea

È nell’ultima sala che il mondo malato di Kienholz esplode in tutto il suo orrore. Nel buio, sotto i piedi non si sente più il pavimento liscio voluto dall’architetto Rem Koolhaas per la Fondazione Prada: c’è della sabbia che rende i passi difficoltosi e rallentati. All’improvviso ci si trova dentro a una scena orrenda, illuminata dai fari di cinque automobili in circolo. Sotto i nostri occhi sta avvenendo un linciaggio. Tre figure mascherate immobilizzano un uomo che grida. Una quinta figura ha un coltello e lo sta evirando. Poco lontano si vede l’albero dai grandi rami secchi su cui il poveraccio, finito il suo supplizio, sarà impiccato. Ci si può avvicinare quanto si vuole alle figure, spiarne ogni dettaglio. Le espressioni dei volti sono deformate e le maschere sembrano squagliarsi su quei visi animaleschi. La vittima del linciaggio è solo testa e gambe. Al posto del suo tronco c’è una vasca piena d’acqua in cui galleggiano delle letterine di plastica per bambini che potrebbero formare o non formare la parola nigger, negro. Poco più in là c’è un furgone con dentro una donna bianca che piange, sorvegliata da un uomo bianco che imbraccia un fucile. Da un’autoradio accesa arriva l’eco di una canzoncina anni cinquanta. Five car stud, un po’ Sacro Monte di Varallo e un po’ galleria degli orrori di Coney island, è l’ultima stazione di una via crucis atea senza nessuna promessa di resurrezione.