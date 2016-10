L’eterno presente di un mondo di soli maschi

In spite of wishing and wanting, lo spettacolo andato in scena al teatro Argentina di Roma l’11 e il 12 ottobre per il Romaeuropa Festival, è la ripresa, con un nuovo cast di danzatori, di una produzione del 1999 della compagnia fiamminga Ultima Vez di Wim Vandekeybus.

In scena ci sono solo uomini per 110 minuti. Uomini che danzano, recitano e interagiscono tra loro attraverso esplosioni di energia. È uno spettacolo atletico, sfiancante, in cui corpi forti e muscolari sembrano leggerissimi nonostante la loro potenza. È uno spettacolo sul desiderio e sulla paura. La paura primordiale di sparire, di essere mangiati, di piombare nel non essere. Desiderio e terrore sono strettamente legati fin dal primo quadro, in cui i danzatori galoppano in scena, sono cavalli focosi e imbizzarriti. È un momento sospeso in cui teatro, danza e circo si mescolano.

Wim Vandekeybus ha esordito nella seconda metà degli anni ottanta proponendo una danza estremamente istintiva, fisica ed energica. Con il tempo il suo lavoro si è evoluto, incorporando momenti recitati e forme di espressione diverse (Vandekeybus è anche regista cinematografico). In spite of wishing and wanting, che ebbe un grande successo quando debuttò nel 1999, è diventato quasi un manifesto per un nuovo tipo di teatro danza, più ruvido che rifinito, più istintivo che stilizzato.

La musica, appositamente composta da David Byrne, è percussiva, selvaggia e, in filigrana, ha degli elementi tropicali che riportano a una realtà sensuale e primitiva. È proprio la musica il filo più semplice da seguire per tenere insieme i vari quadri che compongono lo spettacolo. Il suono infatti dà la dimensione del tempo, del susseguirsi di giorno e notte, di sonno e veglia in questo mondo di soli uomini, ingenui, giocosi ma spaventati. Come bambini.