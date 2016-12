Cinque dive soul da tenere d’occhio nel 2017

Lady Wray Nicole Wray non è una debuttante. Nata a Salinas, in California, nel 1979, a 17 anni era stata scritturata dall’etichetta della rapper e produttrice Missy Elliott e il suo primo singolo, Make it hot , ha avuto un discreto successo nel 1998. La sua carriera pop non è mai decollata e dopo anni di lavoro dietro le quinte, nel 2012 cambia stile e fonda il duo Lady con la cantante britannica Terri Walker. Il loro album di debutto è un eccellente mix di pop contemporaneo e retro-soul. Nicole Wray è tornata quest’anno con il nome di Lady Wray. Queen Alone , il primo album solista del suo nuovo corso, la vede sempre più sicura nel suo cavalcare un orecchiabile pop-soul con arrangiamenti vintage. La sua voce, molto morbida ma leggermente incrinata, è uno strumento prezioso.

Nao

La cantante soul britannica Nao è stata una delle scoperte dell’ultimo Primavera Sound di Barcellona. Il suo album non era ancora uscito ma lei ha coinvolto il pubblico che stava sciamando verso il palco dei Radiohead con la sola forza della voce e di una notevole presenza scenica. Nessuno conosceva le sue canzoni ma Nao, 28 anni, ha attirato una piccola folla entusiasta davanti al Pitchfork stage. La sua voce l’avevamo già sentita in Superego del duo dance inglese Disclosure ma nel suo album di debutto, For all we know ha finalmente tutto lo spazio per respirare. La musica di Nao è un pop funk elettronico che oscilla abilmente tra l’r&b più morbido e la dance un po’ più spinta.