Annette Messager e tutto quello che non avreste voluto sapere sul sesso

“I maschi disegnati sui metrò confondono le linee di Miró”, cantava nel 1987 una Gianna Nannini tanto ispirata da farci vedere come un graffito osceno, un cazzo disegnato per strada, possa ricordare le forme sinuose e giocose di Joan Miró. I ragazzini hanno sempre disegnato cazzi un po’ ovunque. Da che mondo è mondo. Sui muri della classe, sugli sciacquoni dei bagni, sulle paline delle fermate degli autobus. I più coraggiosi li incidevano sulla cattedra e i più stronzi sui quaderni e i diari delle ragazze, come in una prima, ingenua prova generale di molestia. I maschi, ovviamente. Le femmine non disegnano fiche in giro. Se una ragazzina disegnasse una fica sul diario di un compagno probabilmente sarebbe spedita da uno psicologo. L’artista francese Annette Messager, a 73 anni, è invece una ragazzina che disegna fiche sui muri. Ne disegna tante, colorate, piene di dettagli e una diversa dall’altra. Alcune delle sue fiche sono minacciose, altre sono delicate come dei fiorellini. Messaggera è il titolo della grande personale che Messager ha appena allestito all’accademia di Francia a villa Medici, a Roma, aperta fino al 23 aprile. È una mostra-percorso che si snoda lungo le sale cinquecentesche di Villa Medici, fino ai giardini e giù, in fondo, fino allo studiolo che fu di Balthus (1908-2011), pittore surrealista e direttore dell’accademia di Francia dal 1961 al 1977.

Proprio su una grande parete dello studiolo, Annette Messager ha dipinto le sue fiche, Les uterus fleurissent chez Balthus, uteri in fiore che lei dedica a Balthus, il pittore famoso per le sue bambine innocenti in pose che di innocente hanno poco.

Annette Messager, Histoire des traversine, 2004-2005. (Giorgio Benni)

Un ragazzino che disegna un cazzo su un muro lo fa per ridere, per provocare e lo fa anche per dire con orgoglio: “Ehi, io sono un maschio. Sono troppo grande per tirarlo fuori e fartelo vedere ma te lo disegno”. Alle bambine questo orgoglio è sempre stato negato. E Messager, con i suoi colori e la gioia un po’ febbrile del suo tratto, sembra rivendicarlo. I suoi uteri fioriti hanno qualcosa di lezioso e decorativo, sembrano stampe per un tessuto o per una carta da parati. Prima di capire che abbiamo davanti una parete di fiche (con tutto quello che comportano), il riflesso condizionato che ci dettano gli stereotipi di genere è quello di apprezzare “il lavoretto” dell’artista: più un’opera di pazienza, tipo l’uncinetto o la ceramica, che il grande gesto virile e vitalistico di un Michelangelo o di un Jackson Pollock. Le sue vagine ricordano certi pattern di Sonia Delaunay che si stancano di stare fermi e diventano macchie di Rorschach. E il gioco di Messager è proprio questo: i suoi lavori, sempre realizzati con materiali e tecniche considerate tradizionalmente femminili o infantili (guanti, bambole, giocattoli, tessuti, piume, capelli, acquarelli, fotografie), ti portano per mano, dapprima gentilmente e poi con un bello strattone, in un mondo onirico e minaccioso. Il mondo del corpo, con i suoi cicli, i suoi umori e i suoi desideri. E il suo gesto di riappropriazione della sessualità attraverso l’arte è femminista e molto vitalistico.

A sinistra: La fontaine aux serpents, 2016. A destra: La danse des cheveux avec Mercure, 2016. (Giorgio Benni)