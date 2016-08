Solide catene

Schierarsi significa entrare a far parte di una schiera. All’epoca delle elezioni comunali romane, il candidato Roberto Giachetti del Pd aveva già messo su una giunta di ottime persone pronte a governare con lui la città, mentre la candidata Raggi dichiarava che non pochi professionisti competenti le chiedevano di poter sciogliere la riserva solo dopo un’eventuale vittoria.

Ora la cosa interessante è che Raggi era data quasi certamente per vincente e Giachetti quasi certamente per perdente. Perché allora la schiera di Giachetti aveva trovato gente serissima pronta a schierarsi e quella di Raggi gente serissima pronta a defilarsi? Mistero, possiamo fare solo delle ipotesi. 1) Il programma di Giachetti era più convincente di quello di Raggi. 2) Giachetti era un uomo, Raggi una donna. 3) Giachetti irraggiava un potere indubitabile sia di partito sia di governo; Raggi non irraggiava altro, stando a giornali e televisioni, che una brutta luce di risse sboccate ed epurazioni. 4) A dire sì a Giachetti non si rischiava niente, anzi si faceva una bella, utile figura; a dire sì a Raggi si rischiava parecchio, buone amicizie e piccole carriere.

Ipotesi tutte più o meno fondate, cui bisogna aggiungere che i cinquestelle sembrano voler perdere e farci perdere a tutti i costi ogni tipo di catene, mentre le persone lungimiranti le catene, specialmente quelle solide, preferiscono conservarle.