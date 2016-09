Quotidianità spericolata

Il terrore è sempre al lavoro: per strada, in autobus, in metro, in stazione, all’aeroporto, in treno, in aereo. Andare bisogna e naturalmente si va, al lavoro come in vacanza, ma con qualche allarme. Basta niente – una sagoma ostile, un gesto eccessivo, una giacca a vento senza vento, un grido di richiamo – e in un angolino della nostra testa si affaccia anche solo per una frazione di secondo il coltello, il machete, l’accetta, la sventagliata di mitra, l’esplosione.

Insomma, tra i normali mille rischi della vita quotidiana, abbiamo ormai accolto anche l’attentato terroristico, e tuttavia tiriamo a campare dicendoci: figuriamoci se mi faccio intimorire. Parole encomiabili, disturbate solo dal fatto che i grandi e i grandicelli del mondo, pur facendo la voce grossa, non si mostrano altrettanto audaci, ma si proteggono con tutte le possibili forze armate, sia segrete sia palesi. Le schierano nel cielo che hanno in testa, sulla terra che calpestano, sopra e sotto il mare su cui galleggiano.

Certo, sono simboli e non esseri umani a rischio come noi. Funzione di simbolo ha la stessa forza che esibiscono. Ma un tale dispendioso apparato autoprotettivo finisce comunque per suggerirci che faremmo bene ad avere paura almeno quanto loro. Quello spropositato armarsi per una colazione di lavoro fiacca un poco il nostro inerme e spericolato prendere un caffè al bar.