L’umanità in aeroporto

Al Jfk di New York, una volta sbarcati dall’aereo, si finisce in un lungo corridoio diviso in due settori. Quello di destra ha in alto la scritta “Us”, quello di sinistra “no Us”.

Nel primo canale si scorre veloci; nel secondo, in certe giornate sferzate dagli imprevisti, ci si ingorga, qualche volta la fila dura ore. Allora la testa farnetica, ipnotizzata dalle scritte in cima ai due settori e dal jetlag. “Us” significa United States ma, a pensarci, è anche l’accusativo di we, noi. E “no Us” sta per “no United States” ma anche, a pensarci, per “non noi”.

Com’è agevole essere “noi”, com’è seccante essere “non noi”. E che splendida conquista dell’io è “noi”: la prima persona singolare rompe il suo isolamento, si associa, diventa gruppo, movimento, partito, nazione. Senonché il “noi”, per cementarsi, pare abbia necessità di inventare un “non noi”, altrimenti non gode a pieno di sé.

In aeroporto, per esempio, il settore “Us” può accantonare i suoi moltissimi “noi” e mostrarsi fieramente pieno di sé solo grazie all’affollato, sofferente “no Us” . D’altra parte la stessa lunga fila dei “no Us” è tutt’altro che compatta. In essa sono riassunti tutti i continenti, tutte le nazioni, tutti i colori possibili della pelle, tutte le lingue, vale a dire il continuo sfaldarsi del genere umano in tanti “noi” rissosi che con il loro bisogno di un “non noi” fanno spavento.