Ferdinando Scianna e le altre mostre del weekend

Marilyn Monroe

Palazzo Madama, Torino

Fino al 19 settembre 2016

La mostra raccoglie abiti, accessori, documenti, lettere, appunti su quaderni, contratti cinematografici, oggetti di scena e spezzoni di film di Marilyn Monroe, molti provenienti dalla sua casa di Brentwood, a Los Angeles, e conservati dal suo insegnante di recitazione e mentore Lee Strasberg. Oltre agli oggetti personali, sono esposte alcune delle fotografie scattate da grandi autori come Milton Greene, Alfred Eisenstaedt, Elliott Erwitt, George Barris e Bernt Stern.

Ferdinando Scianna

Casa dei Tre Oci, Venezia

Fino all’8 gennaio 2017

L’esposizione nasce per celebrare i cinquecento anni della nascita del ghetto ebraico di Venezia, e raccontarne la dimensione contemporanea. Il reportage di Ferdinando Scianna documenta la vita quotidiana nel ghetto, con ritratti, architetture, interni di case e luoghi di preghiera.

Bitume photofest

Lecce

Dal 3 al 10 settembre 2016

La terza edizione del festival prevede una parte di mostre all’aperto, con stampe in grande formato allestite nel centro storico, e altre negli spazi di varie gallerie e spazi espositivi. Il tema è Identity flows, declinato attraverso i concetti di confine, distanza, intimità, migrazione. Sono previsti inoltre workshop, presentazioni di libri, performance. Tra gli autori esposti Carlos Alba, Fabrizio Albertini, Dario Bosio e Giorgio Di Noto.

William Klein

Palazzo della Ragione, Milano

Fino all’11 settembre 2016

Prima di diventare fotografo William Klein ha studiato pittura con l’artista Fernard Léger, e negli anni cinquanta si è appassionato al cinema lavorando al fianco di Federico Fellini. Nel 1957 vince il premio Nadar per il libro New York, un diario fotografico sulla sua città d’origine. “Era come se fossi un etnografo. Trattavo i newyorchesi come un esploratore avrebbe trattato uno zulu, cercando lo scatto più crudo, il grado zero della fotografia”, spiegava Klein. La mostra presenta 150 opere accompagnate da installazioni concepite appositamente per l’allestimento.

I fotografi della Magnum sui set

Lucca center of contemporary art

Fino al 13 novembre 2016

Quello dei fotografi Magnum è un lavoro che non ha niente a che vedere con la fotografia di scena, ma “una vera e propria perlustrazione creativa realizzata senza vincoli, con onestà intellettuale e libertà espressiva, per raccontare il dietro le quinte non tanto del set cinematografico, ma dei personaggi che, di lì a poco, avrebbero fatto la storia del grande schermo”, spiegano i curatori. Da James Dean nelle foto di Dennis Stock a Marilyn Monroe ritratta da Elliott Erwitt a Charlie Chaplin catturato da W. Eugene Smith. Una mostra che fa riflettere sul rapporto tra realtà e finzione, verità e illusione, quotidianità e sogno.