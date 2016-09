La formula per vincere il World press photo

Il quotidiano francese Libération ha svolto una ricerca per capire quali sono le caratteristiche delle immagini che hanno vinto la categoria foto dell’anno del World press photo, dal 1955 ad oggi. I 58 scatti che hanno ottenuto il premio di fotogiornalismo più importante del mondo sono stati analizzati in base all’autore, al luogo in cui sono stati realizzati, al colore, al formato e al contenuto.

Il fotografo

In 54 casi su 58 il premio è stato assegnato a un uomo, con un’età di circa 35 anni al momento in cui ha vinto il premio, di nazionalità statunitense o europea.

Il luogo dello scatto

La maggior parte delle immagini è stata scattata in Asia (17) o in Medio Oriente (11). Il Vietnam è stato il paese più fotografato, soprattutto durante la guerra. Qui c’è la mappa interattiva con i luoghi dove sono state scattate le foto vincitrici, l’anno e la descrizione dell’immagine.

Il tema

Il tema più diffuso è la guerra (24 foto su 58) seguito dalle catastrofi naturali come i terremoti. In quasi la metà delle immagini di guerra compare un bambino (24 su 58), e in 17 ci sono delle persone morte o sul punto di morire, come nel caso del monaco che si diede fuoco per protestare contro la persecuzione dei buddisti nel 1963.