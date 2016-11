Dayanita Singh e le altre mostre del weekend

Dayanita Singh

Fondazione Mast, Bologna

Fino all’8 gennaio 2016

Nata a New Delhi nel 1961, Dayanita Singh è una fotografa indiana che racconta il suo paese esplorando temi che superano i confini geografici. In occasione della mostra a Bologna, l’artista ha creato una serie di arredi in legno – paraventi, carrelli, tavoli – che ospitano le immagini e permettono di rendere ogni lavoro modificabile e dai significati sempre nuovi. La mostra presenta quasi quattrocento fotografie.

Stuart Franklin e Mark Power

Atipografia, Arzignano (Vi)

Fino al 18 dicembre 2016

I due fotografi hanno realizzato il progetto nella valle del Chiampo, in provincia di Vicenza, il più esteso e importante distretto della concia in Italia. La doppia indagine affronta il funzionamento dell’industria tra strumenti ancora rudimentali e tecnologie che quasi escludono la presenza umana. Le immagini di Franklin e Power sono affiancate dal lavoro di Luca Peruzzi, che ha accostato lavori di repertorio e di oggi. Lo spazio espositivo sorge all’interno di un’ex tipografia del diciannovesimo secolo.

Vivian Maier

Palazzo Ducale, Lucca

Fino all’11 dicembre 2016

Una serie di immagini che Vivian Maier scattò nel corso dei suoi soggiorni a Champsaur, una piccola valle delle Alte Alpi francesi. Partendo dai materiali scoperti da John Maloof, la mostra permette di indagare la parte meno conosciuta della sua biografia, legata ai luoghi in cui era nata sua madre. Esposte 63 fotografie, di cui 48 relative al periodo francese. “Vivian Maier fotografava tutto ciò che le si presentava davanti. Il suo sguardo si soffermava sugli altri, sulle persone e le strade soprattutto, più raramente sui paesaggi”, spiegano i curatori.

Fotografi in trincea. La Grande guerra negli occhi dei soldati senesi

Santa Maria della Scala, Siena

Fino al 15 gennaio 2017

Cento immagini tratte da oltre trenta archivi privati scattate da soldati senesi durante la prima guerra mondiale: “Attraverso queste foto è possibile riscontrare che non si tratta di veri e propri reportage ma di ‘racconti della guerra’ illustrati da giovani senesi attraverso le loro macchine fotografiche”, spiegano i curatori. Gli scatti mostrano gli effetti dei combattimenti e dei bombardamenti di artiglieria, con i feriti, i morti e le distruzioni arrecate all’ambiente e ai centri urbani.

Around Ai Weiwei. Photographs 1983-2016

Camera, Centro italiano per la fotografia, Torino

Fino al 12 febbraio 2017

La mostra ripercorre il percorso artistico di Ai Weiwei, indagando non solo la sua poetica artistica, ma anche il suo ruolo nel dibattito culturale, sociale e politico, cinese e internazionale. L’esposizione si apre con l’opera Soft ground, un tappeto di 45 metri con una riproduzione fotografica delle tracce lasciate da alcuni carri armati su una carreggiata a sudovest di Pechino, che ricordano quelle lasciate dai carri inviati a piazza Tiananmen durante le proteste del 1989. Tra le altre opere ci sono due video, Chang’an boulevard e Beijing: The second ring in cui Ai Weiwei racconta le tante trasformazioni della capitale cinese.

