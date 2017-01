Chi sarà il fotografo ufficiale di Donald Trump?

Gli otto anni del primo presidente nero degli Stati Uniti resteranno nella nostra memoria anche grazie alle immagini scattate dal fotografo ufficiale della Casa Bianca, Pete Souza. In queste ultime ore, prima dell’insediamento di Donald Trump, Souza ha scattato le ultime foto al presidente Obama, dopo oltre due milioni di scatti realizzati nell’arco dei due mandati.

I momenti dell’insediamento di Trump potrebbero invece non essere documentati, perché il nuovo presidente non ha ancora deciso se confermare Souza come fotografo ufficiale o sceglierne un altro. Non è nemmeno chiaro se Trump ne voglia nominare uno, spiega Olivier Laurent su Time. Se così fosse, romperebbe una tradizione che va avanti senza interruzioni da quarant’anni.

Il primo ad aver ingaggiato un fotografo a tempo pieno fu Lyndon B. Johnson, presidente degli Stati Uniti dal 1963 al 1969. Prima di lui, gli altri presidenti erano seguiti da fotografi militari con un ruolo molto più informale, per cui poteva succedere che non documentassero alcune situazioni. È il caso, per esempio, del fotografo di John F. Kennedy, Cecil W. Stoughton, che non riuscì a fotografare quasi niente della crisi dei missili di Cuba, nel 1962.

“Il presidente Carter era un ‘disastro’ perché non amava avere un fotografo in giro. Ma Carter è stata un’eccezione. I suoi successori, Ronald Reagan, George W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama, hanno avuto fotografi ufficiali, che hanno prodotto immagini storiche”, spiega ancora Laurent.

Il lavoro di fotografo della Casa Bianca non è solo quello di documentare le occasioni più istituzionali, ma anche di raccontare il lato più “umano” della personalità del presidente. “Ho fotografato George W. Bush come padre, marito, figlio di un altro presidente. Tutto dipende dal livello di confidenza e fiducia che si instaura. Se il presidente non ti vuole lì in quel momento, non ci sarai”, racconta il Eric Draper.

“Ma se la relazione funziona, il risultato può essere molto importante per il paese”, aggiunge Robert McNeely, il fotografo di Bill Clinton. (Rosy Santella)