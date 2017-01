Robert Doisneau e le altre mostre del weekend

Robert Mapplethorpe

Galleria Franco Noero, Torino

Fino al 28 gennaio 2017

Robert Mapplethorpe è considerato uno dei più importanti e influenti fotografi del ventesimo secolo. La mostra ripercorre le varie fasi della sua carriera, cominciata negli anni settanta e terminata con la sua morte, nel 1989. Esposti ci sono i ritratti che ha scattato a personaggi come Patti Smith e Andy Warhol, le nature morte e i primi piani sui fiori, fino ai nudi maschili e femminili che mostrano come Mapplethorpe fosse stato influenzato dalla visione dell’arte classica del corpo umano e dalla bellezza delle sue forme.

Robert Frank

Forma Meravigli, Milano

Fino al 19 febbraio 2017

“Chi non ama queste immagini, non ama la poesia, capito?”, scrisse Jack Kerouac a proposito di The americans di Robert Frank. Per la prima volta in Italia saranno esposte le 83 immagini che compongono il lavoro che cambiò per sempre il senso e il ruolo della fotografia. Un’opera che ha sfidato tutte le regole formali conosciute fino a quel momento: Frank cambiava spesso le lenti della sua macchina fotografica, usava la profondità di campo in maniera insolita e i suoi soggetti spesso erano in movimento.

Boogie

Magazzini fotografici, Napoli

Fino al 1 aprile 2017

Vladimir Milivojevich in arte Boogie nasce a Belgrado, capitale dell’ex Jugoslavia, nel 1969. Comincia a fotografare negli anni novanta, quando scoppiano le guerre nei Balcani, raccontando la povertà e le violenze nella sua città. Fu suo padre, un fotografo amatoriale, a regalargli la prima macchina fotografica. Un oggetto che porta sempre con sé e che ritiene un’estensione di se stesso. In mostra le foto scattate negli Stati Uniti, dove arriva nel 1998, nelle periferie di New York abitate da tossicodipendenti e gang di criminali e quelle scattate tra le strade caotiche di Kingston, capitale della Giamaica.

Letizia Battaglia

Maxxi, Roma

Fino al 17 aprile 2016

Letizia Battaglia è conosciuta soprattutto per i vent’anni di reportage realizzati a Palermo tra storie di mafia, miseria e solitudine, ma la mostra a Roma presenta anche immagini e aspetti meno conosciuti della sua carriera. Le ultime due sezioni sono dedicate alla sua attività editoriale e alla partecipazione politica come assessora nella giunta di Leoluca Orlando nel 1986, e poi alla sua esperienza come regista teatrale.

Robert Doisneau

Forte di Bard, Valle d’Aosta

Fino al 1 maggio 2017

Il fotografo francese Robert Doisneau (1912-1994) ha trascorso gran parte della sua vita nella periferia parigina di Montrouge, e Parigi è stata la principale protagonista delle sue foto. Nelle sue immagini ha ritratto i miti e le icone della capitale francese del ventesimo secolo. Dagli aspetti più curiosi, alle scene di romanticismo nel quotidiano, alle sue contraddizioni. In mostra molte delle sue foto più famose tra cui il bacio all’Hotel de Ville, e i ritratti ad artisti come Pablo Picasso e Alberto Giacometti.

Per segnalare una mostra di fotografia scrivere a: mostre@internazionale.it