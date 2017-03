I fotografi della Magnum e le altre mostre di fotografia del weekend

Alberto Korda

Galleria Ono arte contemporanea

Fino al 23 aprile 2017

La foto che ha scattato a Ernesto Che Guevara il 5 marzo del 1960 ha fatto il giro del mondo ed è diventata l’immagine più famosa del rivoluzionario argentino. La mostra è dedicata all’autore di quello scatto, il cubano Alberto Korda. Per dieci anni è stato il fotografo ufficiale di Fidel Castro, di cui ha documentato non solo le visite e gli incontri ufficiali, ma anche i momenti più privati, accanto a personalità della cultura dell’epoca come Ernest Hemingway, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir.

Roberto Polillo

Bocconi art gallery, Milano

Fino all’11 settembre 2017

Come sarà la città del futuro? A questa domanda cerca di dare una risposta Roberto Polillo nella mostra Future city, partendo dalle architetture delle grandi metropoli contemporanee. L’esposizione, che fa parte di un progetto ancora in corso, ospita quattordici immagini scattate a New York, Miami, Città del Messico, Milano, Abu Dhabi, Dubai e Hong Kong, accompagnate da citazioni di scrittori e architetti. L’obiettivo è di mostrare le architetture come simboli di potere e ricchezza.

Life–Magnum

Museo del violino, Cremona

Fino al 10 giugno 2017

La mostra è dedicata al rapporto tra Life, il settimanale creato nel 1936 da Henry Luce, e l’agenzia fotografica Magnum, fondata nel 1947. In mostra sono esposti nove reportage di nove autori dell’agenzia parigina che furono pubblicati su Life. Dal lavoro di Philippe Halsman i cui ritratti finirono spesso in copertina, come nel caso di Marylin Monroe, Salvator Dalì o Mohamed Ali. A Robert Capa, di cui sono presentati tre lavori: la guerra civile spagnola, lo sbarco in Normandia e la guerra di Indocina. Accanto alle immagini, la mostra espone le edizioni originali di Life.

L’Italia di Magnum

Camera - Torino

Fino al 21 maggio 2017

In occasione del settantesimo anniversario dalla fondazione della Magnum, una mostra dedicata all’Italia attraverso lo sguardo dei fotografi della storica agenzia. Più di duecento foto scattate da venti fotografi. Dalle immagini del francese Henri Cartier-Bresson realizzate nel periodo fascista, a quelle dell’ungherese Robert Capa che ha seguito lo sbarco degli americani. E poi quelle dei tre italiani che sono entrati a far parte della Magnum, Ferdinando Scianna, Alex Majoli e Paolo Pellegrin.

Life world

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino

Fino al 30 aprile 2017

Una mostra proveniente dalla collezione di Isabel e Agustin Coppel che hanno fondato l’associazione messicana Ciacil cui obiettivo è quello di diffondere l’arte contemporanea. L’esposizione raccoglie le opere di grandi autori del ventesimo secolo tra cui Berenice Abbott, Manuel Alvarez Bravo, Diane Arbus e Richard Avedon. L’esposizione vuole far riflettere sul rapporto tra la fotografia, il mondo esterno e quello interiore, ispirandosi ad alcune opere del filosofo Vilém Flusser.

