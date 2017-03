Sui visti umanitari per i profughi la battaglia è ancora aperta

“Era una posizione troppo radicale”. Steve Peers, professore di diritto europeo e umanitario all’università di Essex, non ha mai creduto che la Corte di giustizia dell’Unione europea potesse seguire il parere del suo avvocato generale, Paolo Mengozzi, nella causa “XX contro lo stato belga”.

Dopo aver agitato l’opinione pubblica belga per mesi, la questione dei visti umanitari ha oltrepassato i confini nazionali il 7 febbraio 2016, quando Mengozzi ha preso le parti di una famiglia siriana (padre, madre e tre bambini) a cui lo stato belga aveva negato un visto per raggiungere in modo legale e sicuro il Belgio e chiedervi l’asilo.

Secondo l’avvocato generale, sulla base dell’articolo 25 del codice comunitario dei visti uno stato europeo in alcune circostanze ha l’obbligo di rilasciare per motivi umanitari un visto con validità territoriale limitata (che permette cioè di accedere al territorio di un unico stato dell’Unione). Non è una semplice facoltà: il rilascio diventa obbligatorio se, negando quel visto, lo stato dell’Ue espone la persona al rischio di trattamenti inumani o degradanti, perché nel rilasciare o negare un visto le autorità sono tenute ad applicare la carta europea dei diritti fondamentali.

Fine della storia

La Corte non solo non ha seguito il ragionamento di Mengozzi, ma non ha nemmeno voluto aprire la discussione. Invece di “prendere una posizione di compromesso”, osserva Peers, “per esempio insistendo sul margine di discrezionalità degli stati membri”, la Corte si è dichiarata non competente sostenendo, come aveva fatto il Belgio, che il caso della famiglia siriana non rientrava nel campo di applicazione del codice dei visti.

Il testo infatti regola le modalità di rilascio di visti di breve durata. La famiglia siriana, si legge nella sentenza, voleva venire in Belgio per chiedervi l’asilo, quindi prevedeva di restare sul territorio europeo più di novanta giorni. Non era di un visto Schengen che aveva bisogno, ma di un visto per soggiorni di lunga durata, e quel tipo di visto è rilasciato sulla base del diritto nazionale, non del diritto comunitario. Fine della storia.

O di una certa versione della storia. Perché la posizione della corte contraddice non solo il ragionamento di Mengozzi, per il quale “l’intenzione” della famiglia – “chiedere lo status di rifugiato una volta entrati sul territorio belga” – non era incompatibile con la richiesta di un visto di breve durata (anche perché “il loro diritto di restare su quel territorio oltre i novanta giorni sarebbe derivato dal loro status di richiedenti asilo”).