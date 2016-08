Locarno comincia con un brivido in attesa di Roger Corman

Gli zombie a volte tornano. E ti fanno anche un ottimo film. È il caso di The girl with all the gift di Colm McCarthy, il film d’apertura dell’edizione 2016 del festival di Locarno, proiettato in una piazza Grande gremitissima. Festival che come sempre abbonda di ospiti a disposizione del pubblico.

In un festival come questo di Locarno, vetrina tra le migliori del cinema d’autore più avanzato e innovativo – e tutto sembra preannunciare che anche quest’anno così sarà a giudicare dai primi film del Concorso internazionale come il bulgaro Slava o il portoghese Correspondências –, in un’atmosfera gioiosa e piena di giovani sempre più rara da trovare negli altri grandi festival, vedere un film del genere può essere non così scontato, anche considerando che in piazza Grande di solito sono presentati film più accattivanti.

Lo è di meno se si pensa che quest’anno uno degli ospiti d’onore è una figura come il regista statunitense Roger Corman, maestro del B movie. Corman, che ha 90 anni, ha regalato una quantità di piccoli classici di cinema di genere, in particolare horror – indimenticabili i suoi adattamenti da Poe interpretati da Vincent Price –, e la sua factory ha lanciato non pochi degli autori di quella “New Hollywood” che rappresenta il momento culminante della fine del sistema degli Studios.

Il racconto in pubblico

Corman è stato infatti il padrino di registi del calibro di Martin Scorsese, Jonathan Demme, Peter Bogdanovich, Francis Ford Coppola e con la sua società di distribuzione fece scoprire al grande pubblico statunitense molti film stranieri tra cui quelli di registi come Federico Fellini, David Cronenberg, Ingmar Bergman, Werner Herzog, Akira Kurosawa, Alain Resnais, François Truffaut, Hayao Miyazaki. Sarà quindi davvero interessante ed emozionate sentirlo parlare, come pensiamo lo sarà ascoltare gli altri grandi grandi nomi che, come sempre, non verranno solo a far passerella ma a raccontarsi in “conversazioni” pubbliche. Da Stefania Sandrelli a Harvey Keitel, dall’attore-regista Louis Garrel (e figlio del grande regista Philippe) a Ken Loach, da Jane Birkin a Alejandro Jodorowsky.

Ma non si può nemmeno tacere, tra i tanti eventi e minirassegne, la retrospettiva curata da Olaf Möller e Roberto Turigliatto, Amato e rifiutato: il cinema della giovane Repubblica Federale Tedesca dal 1949 al 1963, che comprende più di settanta lungometraggi, compresi titoli di Fritz Lang, Georg Wilhelm Pabst, Edgar Reitz Robert Siodmak e dell’attore Peter Lorre (quello di M - Il mostro di Düsseldorf capolavoro di Lang del 1931).

Il tutto accompagnato da un lussuoso e copioso saggio-catalogo (cosa, va detto, ormai non molto frequente nei festival più grossi). La rassegna attraversa l’era di Konrad Adenauer nel cuore della guerra fredda e sullo sfondo scorre il ruolo degli Stati Uniti in un paese strategico come la Ddr. Questo consente di scoprire un cinema che stava faticosamente cercando di (ri)definirsi insieme al paese.