Riflessioni a margine del festival di Venezia

L’ottimo lavoro del direttore della Mostra del cinema di Venezia, Alberto Barbera, deciso a far affluire al Lido molti film statunitensi (una vera sfida vista la concorrenza non solo di Cannes ma del sempre più agguerrito festival di Toronto), ha avuto il suo riconoscimento attraverso il premio a Emma Stone, protagonista dell’eccellente La La Land di David Chazelle, film popolare con dietro un autore vero.

E di converso, la Mostra ottiene il massimo a cui poteva ambire: un presidente di giuria statunitense, Sam Mendes, premia il coraggio d’inserire in concorso un grande regista che torna a Venezia, festival che ne rivelò il talento tra il 2007 e il 2008, e che ora ha la possibilità di una consacrazione internazionale. I suoi film da tempo trovano distribuzione all’estero. Perché non in Italia, dove in realtà c’è un fermento e un nuovo interesse verso le forme più innovative del cinema? Basta pensare al buon riscontro del trittico Le Mille e una notte di Miguel Gomes.

Il compromesso è inevitabile nel comporre un concorso come quello veneziano. Ma anche se l’eterogeneità è un pregio, la selezione è sembrata ancora un po’ confusa. Un problema comune ad altre grandi manifestazioni, che all’ultimo festival di Cannes è stato risolto con un bell’equilibrio tra registi affermati, autori fortemente innovativi e opere più sperimentali.

Con la presenza del documentario, che Barbera ha sistematizzato, quest’anno la presenza del cinema sperimentale è stata doppia: il documentario italiano Spira Mirabilis, non del tutto riuscito ma comunque notevole, e appunto il film di Lav Diaz. Bisognerebbe anche selezionare meglio i titoli angloamericani.

In generale l’alchimia di una selezione è molto delicata: chi scrive ama l’eclettismo e parlar male di un film rappresenta un piccolo lutto più che un piacere. Sono stati troppi però i film per i gusti di nonna Abelarda (Une vie, The light between oceans, Les beaux jours d’Aranjuez), troppo pochi i film angloamericani convincenti, e troppi film dei grandi della vecchia guardia (Wenders, Končalovskij, Kusturica) che così grandi non sono più. Serve una fisionomia più precisa, forte, rigorosa. Si può anche fare un classicismo ispirato e non banale che ha possibilità d’integrarsi meglio con un il resto della selezione. La La Land di Chazelle o Frantz di Ozon, anche se quest’ultimo venato di sperimentazione, sono due buoni esempi.

Sul Leone d’oro

Ang babaeng humayo (The woman who left) di Lav Diaz è un’opera d’eccezione, la perla di questo festival, un vero capolavoro, addirittura innovativo rispetto ai film precedenti del prolifico artista filippino (due anni fa era a Locarno, dove vinse il Pardo d’oro con From what is before, quest’anno era a Berlino con A Lullaby to the sorrowful mystery, dove ha egualmente ottenuto un premio). Diaz tiene alto lo stendardo della ormai lunga storia del cinema d’autore filippino.

Più le tre ore e quarantacinque minuti di durata del film progredivano (anche se avrebbe avuto più senso una collocazione più centrale nella programmazione del festival e non durante gli ultimi giorni) più l’empatia nei suoi riguardi cresceva. Non è forse un grandioso affresco di una nazione in declino, dell’apocalisse di un paese lungo l’intera sua storia come invece From what is before, ma è comunque una fedele panoramica di una nazione perduta, che parte però da una dimensione intima, e non corale, e di grande umanità. Diaz lavora benissimo anche con il colore, ma il bianco e nero riesce a creare una dimensione ipnotica e onirica avvolgente grazie a chiaroscuri dalla composizione elegante.