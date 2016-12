L’insana passione dei partiti italiani per le leggi elettorali

Spiegare ai lettori stranieri anomalie e labirinti della politica italiana si rivela spesso un’impresa tutt’altro che semplice. Per anni all’estero mi hanno accompagnato domande sul Cavaliere del tipo: “Ma perché gli italiani votano ancora per Berlusconi?”. Domanda breve e concisa ma dalla risposta complessa, che non si esaurisce certo in pochi minuti. Ieri ho ricevuto un messaggio da un amico giornalista tedesco che mi ha preannunciato una telefonata molto più insidiosa: “Mi potresti spiegare le polemiche sulla legge elettorale in Italia?”.

Oddio, mi sono spaventato, da dove cominciare? Dal fatto che in Italia la legge elettorale è stata cambiata cinque volte in pochi anni? O dall’anomalia che la quinta e ultima, che porta il fiero nome di Italicum, ora sarà sostituita da una nuova legge pur non essendo stata mai applicata?

Difficile spiegargli che una legge elettorale varata dal parlamento sia in odore di incostituzionalità. E che i partiti fremono e chiedono alla corte costituzionale di anticipare la sua decisione sull’Italicum prevista per il 24 gennaio. L’alta corte aveva già respinto un’altra legge elettorale malriuscita dal nome poco entusiasmante di Porcellum, definita dal suo inventore – Roberto Calderoli – addirittura “una porcata”. Per spiegare l’insolito nome dovrei raccontare al mio amico che l’autore della legge era lo stesso senatore leghista che al senato ha presentato “in difesa della democrazia” 82 milioni di emendamenti contro la riforma costituzionale ora bocciata dal referendum.

Ma per fargli capire il morboso interesse dei parlamentari italiani per le leggi elettorali dovrei cominciare con la famigerata legge Acerbo del 1923, emanata per volontà di Mussolini per garantire al Partito fascista una maggioranza solida in parlamento. E per completare il discorso gli dovrei raccontare che oltre all’Italicum e al Porcellum, per il senato esiste il Consultellum – una specie di evoluzione dello stesso Porcellum. E che le leggi elettorali per camera e senato rischiano di generare risultati opposti e quindi devono essere armonizzate.