Il nuovo album dei Wilco e altre canzoni per il weekend

Wilco, Normal American kids

Finalmente i Wilco sono tornati a fare un disco folk. Dopo quel mezzo pasticcio di Star wars, la band di Jeff Tweedy ha raddrizzato il timone (anche se le canzoni nuove sono il frutto delle stesse session di registrazione del disco precedente) e ha sfornato un album meno ambizioso, quasi dimesso, ma anche molto più a fuoco. Le chitarre che avvolgono i pezzi sono in gran parte acustiche e la voce di Tweedy è più soffice del solito, a parte nella graffiante Locator. Il pezzo che apre il disco, Normal American kids, è la felice sintesi del nuovo/vecchio corso. Se volete un disco per l’autunno, Schmilco fa per voi. L’album, pubblicato il 9 settembre, ha anche una copertina notevole, disegnata dall’illustratore spagnolo Joan Cornellà.

Nick Cave, I need you

Il 9 settembre è una data affollata, dal punto di vista delle uscite discografiche. Come già anticipato la settimana scorsa, è soprattutto il giorno del ritorno di Nick Cave. Il nuovo disco del cantautore australiano, Skeleton tree, è un album tosto, molto oscuro, che esce a poco più di un anno dalla morte del figlio Arthur, scomparso nel luglio 2015. I pezzi di Skeleton tree in realtà sono stati composti prima della morte del figlio, ma le registrazioni hanno evidentemente risentito della tragedia, a giudicare da come canta Cave. Ci vorrà qualche giorno per metabolizzare i nuovi brani ma I need you, guidato da un cupo sintetizzatore quasi alla Jean-Michel Jarre, è uno di quelli che colpiscono al primo ascolto.

Grandaddy, Way we won’t

Tra la fine degli anni novanta e i primi anni duemila, i Grandaddy hanno pubblicato un paio di album notevoli (The sophtware slump su tutti). Ora, a dieci anni dall’ultimo album, Just like the fambly cat, la band di Jason Lytle ha quasi pronto un nuovo disco, ancora senza titolo, che sarà pubblicato nei prossimi mesi dalla casa discografica di Danger Mouse, la 30th Century Records. Il primo singolo estratto, Way we won’t, ricalca il suono classico della band californiana. Un ritorno gradito, soprattutto per i nostalgici.

Alsarah & The Nubatones, Ya watan

Alsarah è una cantante sudanese trapiantata a Brooklyn. Nata a Khartoum, a otto anni si è rifugiata nello Yemen con la sua famiglia. Nel 1994 è scappata anche da quel paese, raggiungendo gli Stati Uniti. Alsarah ha una grande voce, che mette al servizio di un pop piuttosto educato e soffice. La sua musica mescola le influenze arabe con quelle dell’Africa settentrionale e orientale. Ya watan, come ha spiegato la stessa Alsarah, è una canzone sulla nostalgia di casa e la riscoperta delle proprie origini.