I Wilco in acustico e le altre canzoni per il weekend

Wilco, If I ever was a child

Il sito francese La Blogothèque è specializzato nel produrre dei video unplugged di grande qualità. In questi anni è riuscito a far suonare gli Arcade Fire dentro un ascensore o a far esibire Jack White nel castello di Fontainebleau. Recentemente La Blogothèque ha ospitato i Wilco di Jeff Tweedy e li ha ripresi mentre suonavano in acustico dentro al museo Speelklok di Utrecht, nei Paesi Bassi, dove la band si trovava per esibirsi al festival Le Guess Who?. I Wilco hanno suonato due canzoni estratte dall’ultimo disco, il convincente Schmilco. Chi li ha visti in concerto lo sa, Jeff Tweedy e compagni dal vivo danno il meglio, e quindi questa performance è oro colato.

The Brian Jonestown Massacre, Don’t get lost

Non c’è niente da fare, Anton Newcombe è infallibile. Prevedibile, ma infallibile. La musica della sua band, i Brian Jonestown Massacre, non si allontana neanche di un millimetro dal suo genere di riferimento (il rock psichedelico rétro), eppure ogni volta suona fresca e autentica. Questo succede anche nell’ultimo album del gruppo, Third world pyramid. Sembra sempre di non aver mai superato l’epoca di Syd Barrett, dei Velvet Underground e dei Grateful Dead. Al massimo si arriva dalle parti dello shoegaze anni ottanta novanta. Musica per nostalgici e grandi Lebowski, ma che nonostante tutto conserva ancora una credibilità incrollabile.

Omosumo, In cielo come gli angeli

Gli Omosumo sono una band siciliana formata da Angelo Sicurella, Roberto Cammarata e Antonio di Martino. Il loro secondo album, uscito da poco, si intitola Omosumo ed è una delle cose più interessanti uscite quest’anno in Italia. Gli Omosumo, che avevano già fatto intravedere buone cose nel precedente Surfin’ Gaza, mescolano in modo molto abile rock ed elettronica, ritmi orientaleggianti e psichedelia anni settanta. Omosumo accentua il loro carattere esoterico e li rende ancora più difficili da inquadrare in un solo genere. “È un disco che parla di gente, di boschi, di alberi, di codici, di Egitto. Di un numero di persone che decide di andare verso un’altra condizione, fuori dalla terra”, ha scritto la band presentando il nuovo album.

Hope Sandoval, Let me get there (feat. Kurt Vile)

Hope Sandoval è famosa soprattutto per essere stata la frontwoman dei Mazzy Star, band pop rock californiana degli anni novanta. La cantante nel 2000 ha dato vita a un altro progetto, Hope Sandoval & The Warm Inventions, insieme a Colm Ó Cíosóig dei My Bloody Valentine. Il loro ultimo disco, Until the hunter, è una raccolta di brani dilatati, dal sapore cinematografico, che esaltano la profondità della voce di Sandoval. In questo pezzo, una tipica ballata psichedelica californiana, c’è un ospite d’eccezione, il chitarrista Kurt Vile.

Washington Phillips, What are they doing in heaven today

C’è una ristampa interessante uscita non tanto tempo fa. Si intitola Washington Phillips and his manzarene dreams e raccoglie le canzoni del musicista gospel statunitense George Washington “Wash” Phillips, vissuto tra la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento. Phillips era nato in Texas, faceva il contadino, il predicatore e cantava il gospel, accompagnandosi con uno strumento che si era costruito da solo, una specie di cetra. Ha registrato solo 16 brani, tra il 1927 e il 1929. La casa discografica di Atlanta Dust-to-Digital, fondata nel 1999 e specializzata nel riportare alla luce musica del secolo passato, ha ripubblicato tutti i brani di Phillips in edizione rimasterizzata.