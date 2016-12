I cinque migliori album italiani del 2016

Musicalmente, il 2015 italiano è stato dominato da un disco: Die di Iosonouncane. Nel 2016 le cose sono andate diversamente. Non sono stati pubblicati album dall’impatto così forte, ma è comunque uscita musica interessante. Vinicio Capossela, Salmo e Niccolò Fabi hanno confermato le loro qualità, ma ci sono state anche un paio di gradite sorprese come Motta e Jolly Mare.

Piccola nota a margine: in questa classifica non è presente un disco che meriterebbe assolutamente di starci: Nerissimo di Teho Teardo e Blixa Bargeld. Ero indeciso fino all’ultimo se metterlo o no, ma il fatto che contiene canzoni in inglese e in tedesco, cofirmate da un autore internazionale come il leader degli Einstürzende Neubauten, mi è sembrata “concorrenza sleale” nei confronti degli altri. Però non posso dare a questi due autori il premio di vincitori morali. Ecco la classifica.

1. Vinicio Capossela, Canzoni della Cupa

Canzoni della Cupa non è solo un disco. È la rievocazione di un mondo che non c’è più, è un progetto che dalla musica sconfina nella letteratura, nel cinema e perfino nella storia orale. È frutto di un viaggio fisico e immaginario nell’Alta Irpinia, la terra montuosa nella provincia di Avellino dov’è nato Vito, il padre di Capossela. Dopo averci lavorato a fasi alterne per tredici anni, il cantautore nato ad Hannover ha messo insieme 28 brani e li ha divisi in due lati, Polvere e Ombra. Nella prima parte ci sono brani ripresi direttamente dalla tradizione folk del sud Italia, in particolare dal canzoniere di Matteo Salvatore. Nella seconda si trovano brani inediti. Canzoni della Cupa è un album ostico e senza compromessi, completamente immerso in un immaginario agreste e antistorico. È molto lungo e qualche taglio qua e là gli avrebbe fatto bene, probabilmente. Ma la fatica che l’album richiede viene restituita con gli interessi dopo ogni ascolto. Vinicio Capossela resta la voce più autorevole del cantautorato italiano.