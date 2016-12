Una playlist per l’ultimo dell’anno

Siccome anche io mi sono trovato in situazioni del genere, quest’anno ho deciso di prendere il toro per le corna. Mi sono fatto aiutare dal mio collega Daniele Cassandro e insieme abbiamo fatto una playlist su Spotify, per chi non ha voglia di perdere troppo tempo nella scelta della musica.

Il risultato è che spesso si passa la festa a discutere con il bicchiere in mano e la scelta “del prossimo pezzo” sconfina in una lotta darwinista.

Queste scelte potrebbero sembrare sorprendenti, se vi è capitato di leggere in passato i miei consigli musicali per il weekend. Ma lo ripeto: questa è una playlist festaiola, che si prende molto poco sul serio, e quindi era sacrosanto che ci fossero dei pezzi pop divertenti come Single ladies di Beyoncé o dei brani inflazionati come Born slippy degli Underworld. E il gioco che abbiamo fatto insieme a Daniele è stato proprio questo: mettere insieme musica “impegnata” e inni da dancefloor.

Non so a voi, ma a me a capodanno piace ascoltare canzoni un po’ familiari. I momenti dedicati all’esplorazione e alla sperimentazione sono altri.

Buon divertimento e buon anno! Ci vediamo nel 2017.