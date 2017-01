Guida all’anno musicale che verrà

L’anno passato è stato importante anche per altri motivi più strettamente economici. Lo streaming è diventato per la prima volta la principale fonte di ricavi per la discografia, superando la vendita di dischi e i download digitali. Servizi come Spotify, Apple music e Deezer sono diventati così la principale forma di fruizione della musica e, forse, l’ultima ancora di salvataggio per un’industria ormai lontana anni luce dal periodo di vacche grasse della seconda parte del novecento.

Il 2016 è stato un anno triste, dal punto di vista musicale, perché sono morti diversi artisti importanti, da David Bowie a Leonard Cohen . Ma è stato anche un anno florido, perché sono usciti diversi album di ottimo livello. Blackstar dello stesso Bowie, A moon shaped pool dei Radiohead e The life of Pablo di Kanye West, per citarne alcuni.

Come consumeremo musica, tra digitale e vinile

Per capire in che direzione sta andando l’industria culturale, spesso bisogna guardare fuori dal nostro paese, visto che tradizionalmente l’Italia arriva sempre un po’ in ritardo. Se guardiamo i dati del mercato statunitense riferiti alla prima parte del 2016, la crescita dello streaming risulta evidente.

In totale l’industria musicale è cresciuta dell’8,1 per cento, come ha confermato a settembre la Recording industry association of America (Riaa). Il mercato statunitense vale in tutto circa 3,43 miliardi di dollari. I ricavi fisici rappresentano il 19,6 per cento del totale, quelli digitali il 77,5 per cento.

Mentre però i ricavi provenienti dai download e dalle vendite fisiche degli album hanno continuato a calare, quelli dello streaming sono cresciuti del 57,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2015 e, secondo gli analisti, sono destinati a salire ancora.

Tra le fonti di guadagno dell’industria, c’è anche lo streaming “gratuito” fondato sul modello pubblicitario. L’esempio più evidente è YouTube, che sostiene di aver fatto guadagnare alle case discografiche un miliardo di dollari negli ultimi 12 mesi grazie agli spot.

Queste sono sicuramente delle buone notizie per i dirigenti delle case discografiche, ma non è detto che lo siano per le piattaforme di streaming. E soprattutto per gli artisti, visto il modo in cui vengono distribuite le royalty in servizi come Spotify, Apple music, Deezer e Tidal.

Sono pochi infatti i soldi che vengono versati ai musicisti, soprattutto a quelli emergenti, per ogni brano che va in streaming (meno di un centesimo). Per farla molto breve, il modello imposto dalle aziende favorisce i pesci grossi (Beyoncé, gli U2 o Drake) e penalizza le band emergenti.

Anche in Italia la crescita dello streaming è confermata, anche se con proporzioni diverse. Seconda dati diffusi da Deloitte per la Fimi, l’associazione dei discografici italiani, il digitale ha sorpassato le vendite fisiche e oggi rappresenta il 51 per cento del mercato, trascinato proprio dalla crescita dei servizi di streaming, che rappresentano il 40 per cento del mercato totale e segnano un incremento del 51 per cento rispetto al 2015. Complessivamente, nel primo semestre 2016, il fatturato del mercato discografico è salito dell’uno per cento, arrivando a 66,4 milioni di euro.