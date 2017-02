L’esordio di Sampha e le altre canzoni per il weekend

Sampha, Blood on me

L’esordio del britannico Sampha, intitolato Process, è una delle sorprese più belle di questo inizio 2017. Il ragazzo non è un novellino, in realtà. Ha alle spalle due ep e diverse collaborazioni con SBTRKT, Kanye West e Solange. Ha una voce notevole e suona il piano da quando aveva tre anni. Le canzoni di Sampha, che dichiara di ispirarsi a Nina Simone, mescolano soul ed elettronica e ricordano lo stile di James Blake, anche se non hanno la stessa compostezza formale e sono molto più orientate verso il pop. A tratti, come nella bellissima Blood on me, Sampha sembra sul punto di perdere il controllo e canta quasi con il fiatone. Il disco è attraversato da una costante inquietudine, anche perché è stato composto in seguito a un doppio lutto: la perdita del padre e della madre, morti entrambi di cancro negli anni scorsi. Process è un disco intenso, una raccolta di canzoni emozionanti e ispirate.

Clap! Clap!, Hope (feat Oy)

La musica elettronica è il genere più in salute della musica italiana. E Clap! Clap! in questo momento ne è l’esponente più autorevole. Non è un caso che Cristiano Crisci, questo il suo vero nome, sia stato messo sotto contratto dalla casa discografica britannica Warp e abbia collaborato con Paul Simon. Il suo nuovo lavoro, A thousand skies, è un concept album che racconta il viaggio di una ragazza attraverso le stelle. Uscirà il 17 febbraio e combina sample e registrazioni dal vivo di strumenti suonati da Clap! Clap! e dai suoi collaboratori, come il cantante folk sudafricano Bongewize Mabandla, John Wizards e il duo svizzero OY. A thousand skies è un album di alto livello, all’altezza del precedente Tayi bebba. Nelle prossime settimane, per la prima volta, Clap! Clap! andrà anche in tour con una band.

Brunori Sas, La verità

Alcuni musicisti fanno il loro disco migliore all’inizio della loro carriera. Altri, ci arrivano più tardi. Brunori Sas è giunto alla maturità con il suo quarto album, A casa tutto bene, uscito a otto anni di distanza da Vol. 1. A casa tutto bene è un disco dal gusto classico, meno ironico rispetto ai precedenti lavori del cantautore cosentino. I riferimenti sono abbastanza chiari: da Lucio Dalla (Canzone contro la paura) a Ivano Fossati (L’uomo nero), da Fabio Concato a Franco Battiato (Lamezia Milano). Il pezzo più riuscito è La verità, il brano che apre il disco e omaggia il De Gregori degli anni settanta . A casa tutto bene funziona molto bene, anche se a volte si rifugia troppo nel passatismo.

Phantogram, Weird Fishes/Arpeggi

Da appassionato dei Radiohead, considero In rainbows un capolavoro. Per me è il migliore album della band britannica, escludendo gli inarrivabili Ok computer e Kid A. E penso che Weird Fishes/Arpeggi sia una delle canzoni più belle mai scritte da Thom Yorke e compagni. La cover fatta dai Phantogram per la trasmissione Like a version delle radio australiana triple j mi ha fatto saltare sulla sedia, perché non è un pezzo semplice da rifare. Il duo newyorchese ha rallentato il brano, dandogli un tocco quasi soul. Non è all’altezza dell’originale, ma non ci va neanche troppo lontano.