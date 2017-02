Gimme danger è un film imperdibile per i fan degli Stooges

Per questo il fatto che un regista importante come lo statunitense Jim Jarmusch abbia deciso di dedicare un documentario agli Stooges è un’ottima notizia per gli appassionati di musica. Il film, intitolato Gimme danger, è uscito negli Stati Uniti a ottobre e sarà nei cinema italiani per due soli giorni: il 21 e 22 febbraio.

Il punto è che gli Stooges di Iggy Pop erano troppo avanti per l’epoca. Avevano capito che l’utopia degli anni sessanta era destinata a finire presto, che il nichilismo poteva e doveva essere una nobile forma d’espressione artistica. Avevano interiorizzato la musica dei Velvet Underground come pochi altri, e avevano anticipato il punk, la new wave, l’hard rock e in parte il metal con una lungimiranza sorprendente.

Rumoroso, noioso, stupido, infantile, sciatto, fiacco. Questi sono solo alcuni dei termini usati dalla critica musicale dell’epoca per descrivere l’album d’esordio degli Stooges, uscito nel 1969. Forse perché, negli anni di Woodstock e del flower power, la critica era stata colta alla sprovvista dalla band di Iggy Pop. In mezzo a tanti messaggi di pace e amore universale, era sbucato fuori un tizio la cui massima aspirazione era essere il cane della sua donna. Del resto anche il mondo alternativo ha sempre avuto i suoi codici da rispettare.

Dimmi che erano gli Stooges Gimme danger è molto semplice dal punto di vista narrativo. È costruito su una lunga intervista che il regista ha fatto a James Osterberg, in arte Iggy Pop, il leader carismatico e cantante della band statunitense. Jarmusch si è fatto un po’ da parte, lasciando alla voce cavernosa di Iggy il compito di raccontare la nascita, lo scioglimento e la successiva riconciliazione del quartetto statunitense. C’è sempre il suo stile da regista, fondato su uno spirito indie a base di minimalismo e autoironia, ma emerge in modo molto discreto.

La storia degli Stooges è quella di quattro ragazzi della middle class, figli del Michigan industriale, che si sono conosciuti nella città di Ann Arbor. A far parte della band erano Iggy Pop, un ex batterista cresciuto dentro una roulotte con i suoi genitori (il padre non era povero, solo eccentrico), i fratelli Scott (batterista) e Ron Asheton (geniale chitarrista che aveva l’inquietante abitudine di collezionare cimeli nazisti) e il bassista Dave Alexander.

Ad Ann Arbor, in quegli anni, c’era fermento politico e anche qualche tensione con la polizia, un po’ come in tutto il paese. C’erano personalità come John Sinclair, poeta socialista e fondatore del movimento antirazzista delle Pantere bianche. In città venivano a suonare band come gli MC5, un altro gruppo fondamentale della storia del rock, principali esponenti di una scena tipica del Michigan, nella quale i giovani bianchi e neri ascoltavano la stessa musica, in cui il soul si mescolava al rock’n’roll.

Gli Stooges, come confessa lo stesso James Osterberg nel documentario, erano quattro giovani un po’ ingenui e idealisti che volevano fare musica e guardavano con disincanto il crescente movimento hippy. Vivevano da comunisti, condividendo musica, casa e soldi, ma non avevano alcuna intenzione di impegnarsi direttamente in politica. Fu proprio grazie agli MC5, che li avevano voluti come gruppo spalla, che gli Stooges riuscirono a diventare una delle band più attive della zona e a ottenere il primo contratto discografico con la Elektra Records.

Sono due le caratteristiche che hanno reso unici gli Stooges: il suono della band (frutto della granitica sezione ritmica e della chitarra di Ron Asheton) e il carisma di Iggy Pop, famoso anche per la sua disturbante presenza scenica, che comprendeva episodi di autolesionismo in pubblico e da costanti provocazioni sessuali. Una ricerca della trasgressione costruita sull’ironia, al limite della comicità, forse in modo molto meno naïf di quello che si potrebbe pensare.

Iggy Pop nel documentario appare tutto fuorché un tossico vaneggiante e depravato, un’immagine che lui stesso ha alimentato negli anni, anche per convenienza. Jarmusch ci fa capire che il cantante aveva ben chiaro il suono che voleva dalla sua band. James era affascinato fin da piccolo dal rumore dei macchinari industriali di Detroit e voleva che sul palco gli Stooges fossero in grado di restituire la forza e la violenza di quella realtà industriale, mescolando le sperimentazioni del compositore statunitense Harry Partch, il jazz di Sun Ra, il rock’n’roll e il blues di Bo Diddley. I testi delle canzoni non dovevano mai superare le 25 parole, dovevano essere diretti, nichilisti e provocatori.

Stage diving e burro d’arachidi

Gimme danger ricostruisce in modo efficace, sempre attraverso il punto di vista dell’Iguana, il modo in cui gli Stooges vivevano la musica, con tanto istinto e spesso poca professionalità.