Ne è passato di tempo, da quando i Depeche Mode sono saliti su un treno diretto a Londra per andare a Top of the pops. Era il 1981 e si portavano i sintetizzatori sottobraccio. Per la band britannica, i synth erano l’equivalente delle chitarre per i punk: strumenti con cui scrivere e registrare canzoni in modo semplice e immediato, senza filtri. Quell’ospitata in televisione è stata il primo passo verso il successo. Ma in quegli anni i Depeche Mode erano ancora dei ragazzi tranquilli e un po’ timidi di Basildon, una piccola cittadina dell’Essex.

Martin Gore e Andy Fletcher avevano da poco lasciato, non senza qualche riluttanza, il loro impiego sicuro in banca e nelle assicurazioni per dedicarsi solo alla musica. Dave Gahan era ancora un dandy di provincia, non certo la rock star eroinomane e autodistruttiva degli anni novanta. La vera anima musicale della band, e il principale compositore, era Vince Clarke, che avrebbe lasciato la band poco dopo per formare gli Yazoo. I Depeche Mode sembravano una meteora, una delle tante band per ragazzini britannici degli anni ottanta.

Oggi sono passati 36 anni e le cose sono cambiate parecchio. I Depeche Mode sono diventati una multinazionale del pop, una band paradossalmente più famosa e celebrata negli Stati Uniti e nell’Europa continentale che in patria. Un gruppo che fa “musica per le masse”, come recita il titolo di uno dei loro dischi più riusciti, pensato inizialmente in chiave ironica ma diventato profetico.

Musica e rivoluzione

Cosa fa una band come loro nel 2017? Come si fa a fare musica di qualità e continuare a riempire gli stadi a cinquant’anni suonati? Non è semplice, è come stare in equilibrio su una fune. Gli U2, per esempio, continuano a riempire gli stadi ma non fanno più un album all’altezza del loro nome da diversi anni e per il momento hanno deciso di rifugiarsi nella nostalgia. I Depeche Mode finora sono riusciti a tenere botta, pubblicando qualche album opaco ma senza mai snaturarsi.

Il 17 marzo esce Spirit, il quattordicesimo album della band britannica. Per cavarsi d’impiccio, i Depeche Mode hanno scelto un bravo produttore: James Ford dei Simian Mobile Disco, già al lavoro con Arctic Monkeys, Klaxons e Mumford & Sons. L’obiettivo è rinfrescare, senza snaturarlo, lo stile della band, sempre in bilico tra elettronica e rock.