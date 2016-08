Si chiama Valentina e ha diciannove anni. Vive a Viterbo, studia scienze forestali all’università della Tuscia. Si interessa di bioedilizia, le piace la natura e fare foto, ascolta tutta la musica senza distinzioni e in particolare è una fan di Ludovico Einaudi, legge tantissimi libri, soprattutto romanzi e racconti di viaggio, non va spesso al cinema, ha girato un po’ l’Italia ed è stata in Spagna e in Svizzera, con i suoi amici è impegnata in diverse associazioni universitarie.

Ha cominciato a leggere Internazionale quand’era al liceo e dall’anno scorso è abbonata. Venerdì 26 agosto, verso le sette di sera, ha cliccato “mi piace” sulla pagina Facebook di Internazionale, ed è stata la milionesima persona a farlo. Non riusciamo a scrivere a tutti e a tutte, quindi abbiamo deciso di farlo attraverso lei: grazie.