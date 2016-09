Incertezze del neocapitalismo

Arjun Appadurai, Banking on words. The failure of language in the age of derivative finance

University of Chicago Press, 180 pagine, 22 euro

Arjun Appadurai è un antropologo indiano che studia le conseguenze culturali della globalizzazione. In questo libro cerca di capire quale sia l’etica che contraddistingue i capitalisti di oggi, confrontandosi direttamente con il precedente costituito da L’etica protestante e lo spirito del capitalismo di Max Weber. È evidente che un grande investitore di oggi, qualcuno come il personaggio interpretato da Leonardo

DiCaprio in The wolf of Wall street, ha poco a che vedere con i severi calvinisti descritti da Weber che cercavano di dimostrare attraverso i loro successi economici di godere della grazia divina.

Secondo Appadurai la differenza sta nel fatto che mentre l’etica dei banchieri della prima età moderna serviva ad affrontare il rischio, ovvero un tipo di incertezza calcolabile tramite l’analisi delle probabilità, quella dei finanzieri di oggi serve ad affrontare un’incertezza che non è più calcolabile. Questa nuova incertezza, così radicale, è legata alla diffusione dei prodotti finanziari derivati, scommesse sul futuro il cui risultato (positivo o negativo) è impossibile da prevedere. Nel gioco della finanza insomma non vince chi è più bravo a calcolare le sue possibilità di successo, ma chi dispone di atteggiamenti e tecniche (come la consultazione di oracoli) che lo aiutano a navigare a vista in un mondo imprevedibile.