La playlist definitiva

Greil Marcus, La storia del rock in dieci canzoni

Il Saggiatore, 256 pagine, 26 euro

Quando pensiamo al rock tendiamo a isolarne i protagonisti. Ci ricordiamo i volti e le voci dei cantanti che ci hanno trascinato nella loro musica e permesso di abbandonarci senza freni. Secondo Greil Marcus, critico musicale, che pure è studioso di Elvis Presley, Bob Dylan e dei Doors, sbagliamo, perché l’essenza del rock non va cercata nei cantanti ma nelle canzoni.

Sono i brani scritti, dimenticati e poi ripresi come cover ad avere in sé il potere irriducibile che ci costringe a ascoltarli e riascoltarli. In questo libro Marcus ne sceglie dieci. Si tratta di pezzi simili tra loro, scatenati e precisi, in apparenza poco noti, almeno nei loro titoli, e che tuttavia, una volta ascoltati, sembra di conoscere da sempre. Marcus racconta in modo molto soggettivo la storia delle diverse interpretazioni che ne sono state date, spesso a grande distanza di tempo, soffermandosi sulle differenze e sui cambiamenti che derivano dall’interazione tra la musica e il suo contesto storico e politico.

Costruisce così una sorta di enciclopedia delle sensazioni che ha saputo dare la musica più popolare del secondo novecento. Oltre che un bel canone alternativo, che imita e supera le più banali top ten, questo libro è una prova di scrittura che fa capire come è possibile spiegare un mondo di solito così difficile da rendere in parole.