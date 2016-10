Un duro apprendistato

James T. Farrell, Studs Lonigan

ideafelix, 234 pagine, 22 euro

Ritorna Studs Lonigan, eroe di una trilogia di Farrell, uno dei più dimenticati tra i grandi della letteratura statunitense della grande crisi, nella tradizione del naturalismo e del socialismo di Dreiser, Norris, London e Sinclair Lewis. Un editore nuovo e strano offre una nuova traduzione del primo romanzo del ciclo, con Studs ragazzino nella Chicago degli irlandesi e delle loro bande in lotta con i coetanei ebrei e italiani. La nuova traduzione sembra buona, la vecchia era di Giachino (Einaudi 1952).

Apprendistato a una vita dura e violenta, non diversa da quella dei poveri d’oggi, la trilogia si chiuderà con la morte di Studs trentenne: una vita senza riscatto, di esterna crudeltà e di un’intima fragilità che non ha modo di esprimersi. Alla fine del primo tomo, Studs “si sentiva come una canzone triste”. L’altra grande trilogia americana è U. S. A. di John Dos Passos, più sperimentale e a largo raggio. Ma Chicago non ha forse avuto narratori altrettanto grandi di Farrell. E Studs lasciò un segno su Hemingway, Vonnegut, Wolfe e tanti altri.

È ancora tra noi, nell’aggressività come nei sogni, più attuali dei tanti bamboleggianti romanzi su infanzia e adolescenza che si sfornano in Italia e nel mondo, senza partecipazione o visione. Ci piacerebbe rivedere il film di Irving Lerner tratto dalla trilogia, Vivi con rabbia, del 1960.