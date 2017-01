Cremlino di zucchero racconta una Russia grottesca

Vladimir Sorokin, Cremlino di zucchero

Atmosphere libri, 194 pagine, 16 euro

Il motivo ricorrente in questi racconti scritti dal più bizzarro e controverso degli scrittori russi (ben più interessante di Limonov), che risalgono a una decina di anni fa, è un Cremlino di zucchero che viene volta a volta venduto, mangiato, restaurato, imbiancato o insozzato, luogo di un potere fermo agli zar e ai loro usi, dove l’antico e il nuovo dispotismo fanno tutt’uno e gli echi del passato si mischiano con invenzioni e truffe della postmodernità.

Estremo nipotino di Gogol’ (ma anche degli umoristi dei primi anni della rivoluzione), Sorokin ha letto molta fantascienza, non solo russa, e sa confrontare vecchio e nuovo e vedere nel nuovo la permanenza del vecchio e del suo peggio. Di difficile traduzione, molte delle sue allusioni possono sfuggire a chi non conosce bene la Russia di Putin, ma la maggior parte arriva e come. Dalla fabbrica alla stalla, dalla corte al bordello, giù fino all’underground dove si meditano o attuano vendette, i personaggi sono boiardi e boia, nuovi ricchi e miserabili, oligarchi e i loro servi e aguzzini, e la piccola gente senza storia ma soffocata e mutata da una storia che è sempre storia del potere. Spesso animaleschi, e gli uni come gli altri confusi con i loro ologrammi. Non è uno scrittore raffinato, Sorokin; è espressione di una Russia tremenda, che l’autore sa narrare con sarcasmo e con vistosa esasperazione o disperazione.