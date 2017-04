La vendetta di Arévalo è un piatto riscaldato male

Vale la pena di parlare del film spagnolo La vendetta di un uomo tranquillo (migliore il titolo originale: Tarde para la ira) di Raúl Arévalo, prevedibile e mediocre, e proprio perché è prevedibile e mediocre, perché è un buon esempio di quel che si fa nel cinema “ufficiale” europeo e in quello di mezzo mondo o di tutto il mondo. L’autore è un esordiente, probabilmente ha fatto qualche scuola di cinema, e sa inventare e mettere in scena una storia che crede significativa e intende che per molta parte del pubblico e della critica risulti tale. Un film che possa piacere e anche incassare più di quanto è costato, in modo da permettere al regista di avere un futuro, una carriera. Non un film di mera evasione, però, perché quelli allontanano la critica e non vanno bene per i festival, e di conseguenza non procurano vendite all’estero.

Un film “ben fatto”, o almeno ben fatto secondo i criteri correnti, diversi da quelli del cinema degli studios di un tempo. Un film di genere ma che possa incuriosire anche oltre, e piacere a qualche critico che si sente intellettuale perché affronta tematiche alte, con un sottofondo che è perfino etico e religioso e che potrebbe dunque far discutere e magari far pensare (due operazioni diverse: discutere è facile e viene bene a tutti, pensare è molto più difficile e raro). La curiosità dello spettatore

Un soggetto originale, anche se tanto originale non è e ha – proprio perché legato al genere – esempi a cui rifarsi nel cinema classico: molta azione, un po’ di suspense o quantomeno di risveglio della curiosità dello spettatore per come andrà a finire, ma intorno a un tema forte anzi fortissimo, e a personaggi che si vuole siano comuni, proletari o piccolissimo-borghesi di oggi piuttosto che borghesi o lumpen. Di vendette è piena la storia del giallo scritto e filmato, non solo quello di marca statunitense, così come di vendette per la perdita di una persona cara in mezzo a sparatorie occasionali tra guardie e ladri, vendette messe in atto ostinatamente e minuziosamente da persone pacifiche e tendenzialmente non violente.

Il più alto esempio che mi viene in mente è quello di La sposa in nero di Truffaut, da un gran bel romanzo di Cornell Woolrich: a Jeanne Moreau ammazzano il fresco sposo in una casuale sparatoria tra gangster, sul sagrato della chiesa da cui stanno appena uscendo, e lei riuscirà a rintracciare e a far fuori tutti i colpevoli. Chi subisce un torto gravissimo (o lo vede subire ad altri) può diventare a sua volta spietato nella sua sete di vendetta. Il male come risultato della reazione al male subìto o visto subire da persone care, o semplicemente, come nel caso di tanti ribelli di ogni tempo, su su fino a Ulrike Meinhof, da persone e categorie e popolazioni deboli oppresse da politici e militari.

Arévalo ha cucinato con i suoi collaboratori un prodotto che unisse la suspense e la problematica alta, ma gli manca il rigore della forma