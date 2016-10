Gentile bibliopatologo, c’è un’immagine che mi turba e mi tortura. Si tratta della scena della biblioteca in La bella e la bestia_. Sono stata una bambina disadattata, allevata al maoismo nella Milano di_ Giochi preziosi e della Fetta al latte_. Per superare il trauma mi ero convinta che i libri, solo bene di cui potevo disporre a volontà, mi rendessero speciale. Naturalmente i cartoni Disney erano proibitissimi, ma un caso fortuito volle che in prima elementare vedessi al cinema_ La bella e la bestia_. Capirà che la matrice disneyana rende questa mia fantasia ancora più peccaminosa; forse per questo ne sono rimasta segnata? Per me l’amore è il momento in cui la Bestia tutta gobba e pelosa e minacciosa (“devo farti vedere una cosa”) apre i battenti della biblioteca e le dice di chiudere gli occhi. Pensa che sia eccessivo legare a questo_ imprinting infantile la mia passione per uomini perentori e amanti dei libri, il mio lieve masochismo intellettuale e non ultima la mia indifferenza per i fusti levigati, come quello in cui, con mia cocente delusione, si trasforma la Bestia?

Ma veniamo alla tua bibliopatologia, la passione per “uomini perentori e amanti dei libri”. Ebbene, ti dico subito che mi rifiuto di curarla, come un medico obiettore, per una elementare preoccupazione demografica: se non ci fossero donne che preferiscono i bibliomani gobbi ai fusti levigati, e che cedono languidamente alla sollecitazione “sali a vedere la mia collezione di libri rari”, la mia specie sarebbe del tutto estinta.

Fortuna vuole che lo spirito dei tempi, da qualche lustro, si stia intonando alla tua patologia. Quando, nel 1984, uscì Revenge of the nerds, in cui la confraternita degli occhialuti Lambda-Lambda-Lambda ha la meglio sui muscolosi giocatori di football degli Alpha-beta, si trattava ancora di una fantasia di consolazione o, se preferisci tenerla sul piano clinico, di un delirio compensatorio. Oggi, giunti alla decima stagione di The big bang theory, possiamo rivedere quel film come una profezia dei tempi messianici in cui i potenti sarebbero stati rovesciati dai troni e i secchioni innalzati.

Neppure mi preoccupa troppo il tuo masochismo intellettuale, perché lo associo a uno dei momenti migliori di Woody Allen. Ricorderai la scena di Annie Hall in cui il balbettante Alvy Singer seduce una studentessa che sta facendo una tesi sull’impegno politico nella letteratura del Novecento con questo monologo a ruota libera: “Quindi sei il tipo di New York, ebrea, di sinistra, liberal, intellettuale, di Central park west, Brandeis university, campi estivi socialisti, il padre con i disegni di Ben Shahn, simpatizzante degli scioperi, educata al marxismo fin da neonata…”. Davanti allo scioglilingua lei non può che capitolare: “È stato fantastico. Adoro essere ridotta a uno stereotipo culturale”.