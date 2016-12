Nessun libro è stato maltrattato in questa rubrica

Gentile bibliopatologo, amo i libri, ma li amo a modo mio. Faccio cose che gli altri bibliofili aborrono: li maltratto, ci scrivo sopra, sottolineo a penna, faccio le orecchie per segnare le pagine e anche per segnare le pagine più belle (sono orecchie diverse, per distinguere!). A forza di leggerli li rovino, e più li rovino più li amo, come un paio di scarpe vecchie in cui i piedi stanno comodissimi. Ma questo è ancora niente. Il culmine della perversione l’ho raggiunto qualche mese fa, quando ho strappato la pagina che più amavo e più odiavo di un libro a me molto caro e l’ho spedita per posta alla persona che mi faceva odiare e amare tanto quella pagina. Sì, ho strappato una pagina. A un libro. Dottore, è grave?

Cara S.,

sono un incensurato (per il momento), ma se penso al tipo di crimine che potrebbe insozzare un giorno la mia fedina penale, non ho dubbi: tutt’al più potrei sequestrare un uomo, mozzargli un orecchio e spedirlo in una busta ai familiari per chiedere il riscatto; ma fare le orecchie a un libro, o strappare una pagina e inviarla per posta a qualcuno, quello proprio no. La violenza sulle donne, sui bambini e sui libri è inammissibile in qualunque consorzio civile e dovrebbe esserlo anche per le organizzazioni criminali con un residuo senso dell’onore.

Sono certo che molti, con me, rabbrividiscono al solo pensiero della pagina strappata, ed è per questo che sono costretto a considerare abusiva la tua autocertificazione come bibliofila. Se ci fosse una tessera, quella sì, te la strapperei. E quando ho visto al cinema L’attimo fuggente ho trovato fin troppo indulgente la decisione di cacciare dall’istituto quel pifferaio del professor Keating, che chiedeva ai suoi allievi riluttanti di strappare l’introduzione di un’antologia poetica.