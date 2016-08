Siamo alla vigilia della terza guerra mondiale?

Nel 1852 Karl Marx scrisse: “Hegel nota in un passo delle sue opere che tutti i grandi fatti e i grandi personaggi della storia universale si presentano, per così dire, due volte. Ha dimenticato di aggiungere: la prima volta come tragedia, la seconda volta come farsa”. Preferiremmo tutti una farsa a una tragedia, quindi speriamo che Marx abbia ragione. Ma si è già sbagliato qualche volta in passato, e quindi dobbiamo prendere in considerazione la possibilità che quel che ci attende sia proprio una tragedia.

La “prima volta”, in questo caso, sono stati gli anni trenta del novecento, quando la lentezza della ripresa dopo il crac finanziario del 1929 portò alla polarizzazione politica, a una disperata guerra commerciale e all’ascesa di leader antidemocratici e ultranazionalisti in vari paesi. Le conseguenze furono la seconda guerra mondiale, i campi di sterminio, la bomba atomica e quarant’anni di guerra fredda.

La lista dei problemi

Quanto a noi, abbiamo avuto il nostro tracollo finanziario globale nel 2008 e la ripresa è sicuramente lenta. Il reddito medio in molti paesi occidentali non è ancora tornato ai livelli precedenti al 2008 e la crescita del nazionalismo e del razzismo è evidente in paesi come il Regno Unito, la Francia e soprattutto gli Stati Uniti.

L’ondata di rivoluzioni democratiche e non violente che ha trasformato molti paesi in via di sviluppo alla fine della guerra fredda si è conclusa con il fallimento delle primavere arabe, che hanno prodotto una nuova dittatura in Egitto e guerre civili in tutto il Medio Oriente. In alcune parti dell’Asia la tendenza si è addirittura rovesciata (un regime militare in Thailandia, squadroni della morte agli ordini di governi populisti regolarmente eletti nelle Filippine e in Indonesia).

Forze autoritarie, ultranazionaliste e ostili all’Unione europea sono salite al potere nell’Europa orientale postcomunista (i partiti Fidesz in Ungheria e Diritto e giustizia in Polonia). Inoltre si profila una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, indipendentemente da chi vincerà le elezioni presidenziali statunitensi a novembre.

Alla lista dei problemi potreste aggiungere Xi Jinping, il presidente cinese più autoritario e nazionalista dai tempi di Mao, e Shinzo Abe, il primo ministro giapponese che vuole eliminare la clausola pacifista dalla costituzione. Senza dimenticare il presidente russo Vladimir Putin e il suo modo spericolato di gestire le più delicate questioni di politica internazionale.