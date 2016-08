Anche distruggere i monumenti è un crimine di guerra

Nessuno è stato punito per aver fatto saltare nel 2001 le gigantesche statue buddiste della valle di Bamiyan, in Afghanistan. Nessuno è finito in prigione per aver distrutto gran parte dell’antica città di Palmira, in Siria, dopo che il gruppo Stato islamico l’aveva conquistata nel maggio 2015 (per poi esserne cacciato nel marzo 2016). Eppure Ahmed al Mahdi, che pure si dice pentito di quel che ha fatto, sconterà una lunga condanna per aver distrutto i monumenti religiosi di Timbuctù.

Apparso di fronte al Tribunale penale internazionale dell’Aja il 22 agosto, questo ex funzionario del ministero dell’educazione nazionale del Mali ha dichiarato: “Tutte le accuse che mi vengono rivolte sono corrette e fondate. Sono davvero dispiaciuto e mi pento di tutti i danni causati dalle mie azioni”.

Ed effettivamente ha causato non pochi danni. Oggi Timbuctù è uno sperduto avamposto nel deserto, con meno abitanti di quanti erano gli studenti, venticinquemila, che frequentavano la sua celebre università islamica all’epoca del suo massimo splendore, nel sedicesimo secolo. I suoi antichi monumenti e moschee sono di un tale valore storico che Timbuctù (come Bamiyan e Palmira) era stata dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Il grande tesoro di Timbuctù erano le sue decine di migliaia di manoscritti prodotti tra il dodicesimo e il sedicesimo secolo, riguardanti argomenti disparati quali letteratura, diritti umani, musica, filosofia e gestione degli affari.

Opera completata

Quando Al Qaeda nel maghreb islamico (Aqmi) entrò a Timbuctù nel 2012, l’eroico bibliotecario Adbel Kader Haidara ha salvato il 95 per cento dei manoscritti trasportandoli in auto e in barca a Bamako, la capitale del Mali. Ma le moschee e i mausolei non potevano essere trasportati, e Ahmed al Mahdi è stato incaricato di guidare la “polizia morale”. Uno dei suoi compiti era demolire le costruzioni “idolatre”.

Al Mahdi, nato vicino a Timbuctù, era già un seguace del wahabismo, una corrente fondamentalista dell’islam nata in Arabia Saudita che condanna come idolatria la reverenza per i mausolei e i santuari religiosi. Per proteggere le persone dal peccato, edifici, tombe e altre costruzioni storiche devono essere distrutti. A casa loro, alla Mecca, i wahabiti hanno praticamente completato l’opera.