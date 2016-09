La verità dietro le minacce di guerra nella penisola coreana

Dopo che il 9 settembre la Corea del Nord ha effettuato il suo quinto test nucleare, il portavoce del governo giapponese Yoshihide Suga ha dichiarato che Pyongyang è “il vicino fuorilegge”. Barack Obama ha affermato che “gli Stati Uniti non accettano, e non accetteranno mai, che la Corea del Nord diventi una potenza nucleare”. Perfino la Cina ha espresso la sua “ferma opposizione al test”. La presidente sudcoreana Park Gyeung-hye ha dichiarato che il leader nordcoreano Kim Jong-un è un “pazzo incosciente”.

Insomma toni piuttosto moderati, se confrontati con quelli usati di solito in Corea del Nord, per esempio la minaccia di sprofondare la capitale sudcoreana Seoul in un “mare di fuoco”. Ma poi un portavoce militare del governo sudcoreano ha promesso che Pyongyang “sarà completamente rasa al suolo da missili balistici” se la Corea del Nord dovesse anche solo pensare a un attacco nucleare contro il sud. La città sarà “ridotta in ceneri e cancellata dalle mappe”, ha dichiarato il funzionario, e le aree dove si ritiene possano nascondersi i leader del paese saranno il principale obiettivo degli attacchi.

Una dichiarazione equilibrata, non c’è che dire. Sessantasei anni di accese ostilità hanno generato una retorica particolarmente bellicosa da entrambi i lati del confine, che può sembrare folle al resto del mondo. La Germania è rimasta divisa per 44 anni, e centinaia di persone sono state uccise al confine tra i due paesi. Ma i leader tedeschi dell’Est o dell’Ovest non sono mai arrivati a dire niente di simile.

Senza alleati

Forse è solo una questione retorica, ma la probabilità di una vera guerra tra le due Coree sembra più alta di quanto non sia mai stata per le due Germanie. Ma perché la Corea del Nord avrebbe bisogno di armi nucleari per dare seguito alle sue minacce, quando potrebbe tranquillamente distruggere Seoul anche con armi convenzionali?

Il centro di Seoul, con i suoi undici milioni d’abitanti, dista appena cinquanta chilometri dal confine nordcoreano. L’artiglieria basterebbe a distruggere la parte settentrionale della città, mentre la metà meridionale potrebbe essere raggiunta da missili a corto raggio. E la Corea del Nord possiede 21mila pezzi d’artiglieria e migliaia di missili Scud. Quindi per Pyongyang le armi nucleari devono servire a qualcos’altro.

Il problema strategico della Corea del Nord è che non ha alleati, mentre quella del Sud è alleata con la prima potenza nucleare mondiale, gli Stati Uniti, che non hanno mai promesso di non usare le loro armi atomiche per primi. Pyongyang ha bisogno di un deterrente contro l’impiego di armi nucleari nella penisola coreana in caso di guerra. Questo non giustifica il suo comportamento – il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ha definito i test come “una sfacciata violazione” delle risoluzioni dell’Onu – ma quantomeno lo spiega.