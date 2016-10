I referendum consultivi sono un’arma spuntata?

Il presidente Juan Manuel Santos non era tenuto a organizzare un referendum che ratificasse l’accordo volto a mettere fine a sessant’anni di guerra tra il governo colombiano e le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). La consultazione è stata organizzata perché sia Santos sia i dirigenti delle Farc ritenevano che una vittoria al referendum avrebbe reso più difficile, per qualsiasi successivo governo, l’annullamento di tale accordo. Ma hanno perso il referendum.

Nel plebiscito del 2 ottobre, poco più di un terzo degli elettori colombiani (37 per cento) si è degnato di andare alle urne e il fronte del no ha vinto per una strettissima maggioranza con il 50,2 per cento. Il fronte del sì, tuttavia, ha ottenuto ampie maggioranze nelle zone rurali del paese, devastate dalla lunga guerra.

Nelle zone di guerra la maggioranza delle persone desiderava solo che i massacri finissero, ma nelle zone urbane, più sicure, la gente poteva permettersi il lusso di chiedersi se fosse moralmente giustificabile amnistiare i ribelli che avevano ucciso così tante persone. E come nella maggior parte dei referendum, molte persone hanno sfruttato l’occasione per un voto di protesta contro il governo in generale. E così l’accordo di pace è naufragato.

Perché correre il rischio?

Non c’è un piano b. “Se il popolo dirà no, il processo si arresta e non ci saranno risultati”, aveva affermato il principale negoziatore governativo, Humberto de la Calle, al giornale colombiano El Tiempo. “Una vittoria del no avrà come conseguenza la guerra”, ha dichiarato l’ex presidente, Cesar Gaviria, che ha guidato la campagna per il sì.

Forse è un’affermazione troppo pessimistica, poiché i dirigenti delle Farc vogliono davvero mettere fine alla guerra. “Se il no vince, non significa che tutto il processo debba andare a rotoli”, aveva dichiarato a fine giugno il negoziatore dei guerriglieri Carlos Antonio Lozada. “La legge non ci obbliga a continuare una guerra così dolorosa”.

Ma senza la protezione legale dell’accordo di pace, molti dei cinquemila combattenti delle Farc esiteranno a deporre le armi e uscire dalla giungla. Perché allora Santos ha corso il rischio di un referendum?