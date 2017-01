La vittoria di Assad non segnerà la fine dei combattimenti in Siria

Finora le fasi finali della guerra in Siria si sono svolte esattamente com’era prevedibile. Tutta la città di Aleppo è tornata nelle mani del governo siriano. Dopo questa vittoria decisiva per il presidente Bashar al Assad e i suoi alleati russi, è arrivato il cessate il fuoco, e Mosca sta organizzando una conferenza di pace ad Astana, in Kazakistan.

La sorpresa è che la Turchia, che è stata a lungo la più importante sostenitrice dei ribelli, parteciperà alla conferenza. Questo significa che il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan deve aver raggiunto una qualche forma di accordo con il leader russo Vladimir Putin, dal momento che evidentemente ad Astana saranno i russi a farla da padroni. Gli Stati Uniti non sono stati invitati e probabilmente neanche all’Arabia Saudita sarà chiesto di partecipare.

Che genere di accordo possono aver stretto Erdoğan e Putin? È probabile che i dettagli saranno tenuti nascosti, perché la Turchia continua a insistere sul fatto che Assad rinunci alla presidenza della Siria. Ma è possibile immaginare di cosa si parlerà ad Astana, sempre ammesso che il cessate il fuoco regga fino ad allora.

I sostenitori dei ribelli si defilano

Assad ha vinto la guerra, grazie soprattutto all’intervento della Russia e dell’Iran, e il destino dei ribelli è segnato. Non ha senso continuare a combattere perché tutti i loro alleati esterni si stanno defilando. Se da una parte la Turchia collabora con la Russia, presto Donald Trump entrerà in carica come presidente degli Stati Uniti e anche lui collaborerà con Mosca, mentre l’Arabia Saudita è fin troppo impegnata nella guerra in Yemen.

Anche il piccolo Qatar, che un tempo era uno dei principali finanziatori dei ribelli siriani, ha perso interesse nel destino dell’opposizione armata: di recente ha raggiunto un accordo da 11 miliardi di euro per acquistare il 19,5 per cento delle azioni di Rosneft, la principale azienda petrolifera russa. I ribelli sono ormai isolati, e le loro uniche possibilità sono la resa o la morte.

Oggi gran parte dei ribelli siriani appartiene a gruppi jihadisti, ma ai meno estremi tra loro ad Astana verrà probabilmente offerta un’amnistia in cambio della firma di un accordo di pace. Quest’ultimo potrebbe contenere un vago riferimento a delle elezioni che in un vago futuro potrebbero portare alla sostituzione di Assad come presidente della Siria. È questo il massimo a cui possono ambire, perché l’attuale presidente siriano non ha intenzione di andarsene, e Mosca non lo costringerà a farlo.