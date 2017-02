La chiusura delle frontiere è sempre un passo indietro per tutti

La situazione al momento è caotica. I cittadini di sette paesi a maggioranza musulmana (Iran, Iraq, Libia, Siria, Somalia, Sudan e Yemen) non possono entrare negli Stati Uniti d’America. Il muslim ban colpisce i rifugiati con regolare visto, i possessori di green card e le persone con doppia cittadinanza. Quindi iraniani, somali, sudanesi, eccetera, ma pure tedeschi iraniani, sudanesi britannici o, come nel mio caso, italiani somali. A tutti noi la frontiera americana sbatte la porta in faccia.

Mesi fa ho ricevuto una mail da un’università americana che mi invitava negli Stati Uniti per due settimane e mi assegnava una borsa di studio per scrittori. Per giorni ho preparato il viaggio. Poi è arrivato Donald Trump. E dopo di lui il muslim ban .

A parte l’Iran, gli altri paesi inclusi nel provvedimento sono tra i più poveri della terra. Pensiamo al mio paese di origine, la Somalia: 27 anni di guerra civile, in cui l’occidente e i paesi del Golfo hanno venduto armi a Mogadiscio. Per non parlare dell’ingerenza nella politica interna. Le ultime elezioni parlamentari sono state esemplificative in questo senso. Tutti i candidati avevano dietro qualche potenza o superpotenza che sganciava denaro per piazzare i propri uomini nella cabina di comando.

I voti (le elezioni non erano a suffragio universale, i parlamentari sono stati eletti da un gruppo di grandi elettori) costavano dai 30mila dollari fino a 50mila. Sono state elezioni fallimentari, segnate da un sistema di corruzione in cui è stato coinvolto tanto l’oriente quanto l’occidente. Tutto questo succedeva mentre il paese viveva una delle siccità più gravi degli ultimi anni e dove la popolazione giovanile, piagata dalla disoccupazione (il sistema favorisce solo i figli delle élite) non ha altra speranza che sfidare la sorte e partire per fare il tahrib, il viaggio della migrazione, da Mogadiscio a Lampedusa, attraverso il Sahara.

Una vigliaccheria

Prendersela con un paese come la Somalia è un segno di vigliaccheria. Perché è palese che non si può difendere, e che non può difendere i suoi cittadini. La politica, spesso corrotta, è troppo debole, e le persone veramente bisognose.

Dal muslim ban sono stati esclusi quei paesi con gli Stati Uniti, e in particolare il presidente Trump, hanno affari in corso. Per esempio l’Arabia Saudita, per esempio l’Egitto.

Molti hanno visto in questo provvedimento non solo un attacco ai musulmani, ma più in generale un attacco alla povertà. Il peccato da scontare è il proprio ruolo marginale nel mondo. Centinaia di migliaia di persone hanno protestato negli aeroporti delle principali città contro quella che è subita apparsa come una legge razziale ingiusta che aumenta le diseguaglianze.

La mia situazione è ovviamente molto meno grave di quella dei rifugiati a cui è negato il sogno di una vita sicura o di quella dei possessori di green card che non sono potuti tornare a casa loro. Ma anche se meno grave, il bando di Trump mi ha colpito. Per giorni ho setacciato il web in cerca di testimonianze che mi aiutassero a capire quello che poteva succedermi. E più leggevo più mi angosciavo. L’articolo che mi ha buttato giù definitivamente era quello in cui raccontavano di un gruppo di somali canadesi che dovevano tornare a casa, in Canada, e non potevano prendere nessun volo che facesse scalo negli Stati Uniti a causa del muslim ban. Un delirio.

In uno stanzino

D’accordo con l’università ho rimandato a ottobre il viaggio previsto per aprile, per vedere se il tempo sarà galantuomo con me e con tutti quelli colpiti dal bando. Se con il tempo gli Stati Uniti rinsaviranno. E per evitare di essere chiusa in uno stanzino come una criminale. È dura essere chiusi in uno stanzino, pensando che la tua unica colpa è essere te. Mi è già successo.

Trump ai tempi era solo un tycoon, molto lontano dalla politica. Ma il mondo già trattava chi aveva una faccia troppo africana, troppo mediorientale, troppo del sud del mondo, con i guanti di ferro.

A 16 anni, l’età del mio primo stanzino aeroportuale, ho capito che alla frontiera il tuo corpo diventa altro. Non sei più tu, il tuo nome e il tuo cognome non ti appartengono, e la tua storia fatta di diaspore e attraversamenti è sospetta di per sé.