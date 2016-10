La crisi dei socialisti spagnoli è storica e un po’ isterica

Era inevitabile che la Spagna non uscisse immune da una situazione politica che ha lasciato il paese quasi un anno senza governo e con l’attuale minaccia di tornare a votare per la terza volta. I contraccolpi sono sotto gli occhi di tutti.

Dopo le elezioni del dicembre 2015, quando in una notte si passò dal bipartitismo agli attuali quattro grandi partiti, avremmo potuto pensare che l’attore più debole fosse il conservatore Partito popolare (Pp) del presidente Mariano Rajoy, logorato da quattro anni di severi tagli e gravissimi scandali di corruzione.

Ma la verità è che oggi, per quanto sembri incredibile, il Pp è il partito più solido. I risultati di Podemos stanno peggiorando e le discussioni interne non accennano a fermarsi, ma è soprattutto il Partito socialista (Psoe) a essere in difficoltà. Questa settimana, nel bel mezzo di una crisi storica e isterica, un golpe interno ha portato alle dimissioni del suo leader, Pedro Sánchez, che si sono consumate in una sorta di avanspettacolo, così ridicolo da distruggere l’immagine pubblica di quello che era un partito serio, uno dei pilastri della democrazia dalla transizione. Tante persone sono andate davanti alla sede di Madrid del Psoe, in calle Ferraz, per godersi lo spettacolo, e la polizia ha dovuto bloccare il traffico.

Interpretazioni kafkiane

Le lotte intestine del Psoe non sono una novità congenite, ma stavolta hanno divorato lo stesso partito. Quello che è successo è un compendio dei mali peggiori e più tipici della sinistra. Dopo i pessimi risultati dei socialisti alle elezioni del 25 settembre nei Paesi Baschi e in Galizia, che si sommano al lento crollo del partito alle urne, Pedro Sánchez ha fatto quello che fa da mesi: non ha ammesso la batosta elettorale ed è fuggito in avanti. A quel punto, il 28 settembre, diciassette componenti del comitato esecutivo si sono dimessi, lasciando sola la minoranza fedele a Sánchez.