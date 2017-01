La compagnia dei disegni

I fiori sulla pagina probabilmente saranno la metà della grandezza naturale. Quando si disegna si perde la cognizione del tempo. Si è completamente concentrati sul calcolo dello spazio. Devo aver disegnato per circa quaranta minuti, forse di più. Gli iris crescevano a Babilonia. Più tardi presero nome dalla dea greca dell’arcobaleno. Il fleur de lys francese era un iris. I fiori occupano la metà superiore del foglio, in quella inferiore i gambi si fanno largo verso l’alto. Non sono verticali, si piegano verso destra.

Disegno con inchiostro nero (Sheaffer), acquerello e saliva, usando il dito al posto del pennello. Al mio fianco, sul prato dove sono seduto, ci sono alcuni fogli di carta da riso cinese colorata. Li ho scelti perché hanno le sfumature dei cereali. Forse più tardi li strapperò per ricavarne qualche sagoma da usare in un collage. Chissà. Nel caso, ho con me della colla in stick.

Sto disegnando gli iris che crescono contro il muro meridionale della casa. Sono alti circa un metro ma, quasi in piena fioritura, sembrano curvarsi sotto il peso dei fiori. Quattro per stelo. Il sole splende. È maggio. Sotto i millecinquecento metri non resta traccia di neve. Gli iris devono essere della varietà Copper Lustre, color porpora-marrone scuro, bianchi, gialli, rame: le tinte degli strumenti di una banda di ottoni che suona con abbandono. Steli, calici e sepali sono verde smeraldo pallido.

Il disegno accumula le risposte. Naturalmente, via via che metti in discussione le prime risposte, accumula anche le correzioni

Noi che disegniamo non lo facciamo solo per rendere visibile qualcosa agli altri, ma anche per accompagnare qualcosa di invisibile alla sua incalcolabile destinazione.

Stasera il disegno sarà in chiesa accanto al suo feretro. La bara sarà aperta per chi vuole dare un ultimo saluto a Marie-Claude. Il funerale è domani. Poi il disegno, arrotolato e stretto da un nastro, verrà messo nella bara insieme ai fiori freschi e sepolto con lei.

In realtà devo consegnare il disegno entro stasera. L’ho fatto per Marie-Claude, che è morta due giorni fa, a cinquantotto anni, d’infarto.

Me la prendo comoda, come se avessi tutto il tempo del mondo. Ho tutto il tempo del mondo. Con questa convinzione, continuo a fare correzioni minime, una dopo l’altra e un’altra ancora, per rendere la presenza dei sette iris un po’ più sicura e dunque più evidente.

Adesso disegnare comporta un sottrarre oltre che un aggiungere. Implica il foglio di carta tanto quanto le forme che vi sono disegnate. Uso lametta, matita, pastello giallo, saliva. Non posso fare in fretta.

Dov’è che chiede di essere modificata per farsi meno grossolana? Fissi il disegno e continui a gettare occhiate ai sette iris per osservare, stavolta non la loro struttura, ma quel che ne irradia, la loro energia. Come interagiscono con l’aria circostante, con la luce del sole, con il calore che emana dal muro della casa?

A un certo punto, se non decidi di abbandonare un disegno per cominciarne un altro, l'osservazione richiesta da quel che stai misurando e raccogliendo cambia.

All'inizio interroghi il modello (i sette iris) per scoprire le linee, le forme, i toni che puoi tracciare sul foglio. Il disegno accumula le risposte. Naturalmente, via via che metti in discussione le prime risposte, accumula anche le correzioni. Disegnare è correggere. Ora comincio a usare i fogli di carta cinese: i tratti a inchiostro si trasformano in vene.

A un certo punto, se non decidi di abbandonare un disegno per cominciarne un altro, l’osservazione richiesta da quel che stai misurando e raccogliendo cambia.

Marcos e io ci siamo scritti alcune lettere, abbiamo parlato insieme dallo stesso palco, ma non ci siamo mai trovati faccia a faccia in privato. Sa che mi piacerebbe fargli un disegno. So che non si toglierà la maschera.

Come molti altri, avevo mandato un piccolo contributo: un ritratto di piccole dimensioni a carboncino del subcomandante Marcos. Lo avevo fatto in Chiapas, nel sudest del Messico, attorno al Natale del 2007.

L’asta era organizzata dalla fondazione Helen Bamber, che fornisce assistenza morale, materiale e legale a chi chiede asilo in Gran Bretagna, uomini e donne la cui vita e la cui identità sono state distrutte da trafficanti di esseri umani (l’equivalente contemporaneo dei mercanti di schiavi), eserciti che terrorizzano le popolazioni civili, e governi razzisti. La fondazione aveva chiesto a vari artisti di donare un’opera da mettere all’asta per raccogliere fondi destinati a finanziare le sue attività.

Due giorni dopo il funerale di Marie-Claude ho ricevuto un’email in cui mi comunicavano che un mio piccolo disegno – otto volte più piccolo dello schizzo degli iris Copper Lustre – era stato venduto per 4.500 sterline a un’asta d’arte londinese. Nel corso della sua intera vita, Marie-Claude non si sarebbe mai sognata di avere tra le mani una somma simile.

Potremmo parlare delle prossime elezioni messicane o dei contadini come classe di sopravvissuti, ma non lo facciamo. Siamo colpiti entrambi da una strana quiete. Sorridiamo. Lo osservo e non sento nessuna urgenza di disegnarlo. È come se fossimo stati insieme giorni e giorni, come se tutto avesse la familiarità del quotidiano e non richiedesse nessuna azione.

Alla fine apro il mio taccuino per gli schizzi e prendo un carboncino. Gli vedo le ciglia inferiori, gli occhi, il ponte del naso. Il resto è nascosto dal passamontagna e dal berretto. Lascio che il carboncino, stretto tra il pollice e due dita, disegni, come se leggessi con i polpastrelli una specie di braille. Il disegno s’interrompe. Ci spruzzo sopra del fissativo perché non sbavi. La capanna di legno odora dell’alcol dello spray.

Nel secondo disegno la sua mano destra si solleva a sfiorare la guancia della maschera, una mano grande e aperta, con il dolore tra le dita. Il dolore della solitudine. La solitudine di un intero popolo negli ultimi cinquecento anni.

Poi prende il via un terzo disegno. Due occhi che studiano i miei. La presunta ondulazione di un sorriso. Sta fumando la pipa. Fumare la pipa o osservare un compagno che la fuma è un altro modo di lasciar passare il tempo, di non fare nulla.

Fisso il disegno con lo spray. Il disegno successivo, il quarto, raffigura due uomini che si guardano attentamente. Ognuno alla sua maniera.

Forse non si tratta di disegni veri e propri, ma solo di quattro abbozzi di mappe di un incontro. Mappe che magari lo renderanno un po’ più indelebile. Questione di speranza. Quella che ho dato alla fondazione Helen Bamber è una di queste mappe.

Sembra che le offerte siano andate avanti a lungo e con passione. Gli offerenti facevano a gara per dare denaro a una causa in cui credevano e, in cambio, speravano di arrivare un po’ più vicini a un pensatore politico sognatore, che si rifugia sulle montagne del Messico sudorientale.

Il denaro spuntato all’asta aiuterà a comprare medicinali e cure, e a pagare consulenti, infermieri, avvocati per Sara, Hamid, Gulsen, Xin…

