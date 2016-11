Perché Donald Trump non deve stupirci

Se gli accordi di scambio hanno fallito, non è stato perché gli Stati Uniti sono stati meno bravi a negoziare delle loro controparti, ma perché la politica commerciale del paese è stata definita dagli interessi delle grandi aziende. E così molti statunitensi si sentono in balìa di forze che non possono controllare, e che producono effetti chiaramente ingiusti.

Trump sbaglia diagnosi e cura Ma Trump sbaglia sia la diagnosi sia la cura. In generale l’economia statunitense degli ultimi sessant’anni se l’è passata bene: il pil è aumentato di circa sei volte. Ma di questa crescita ha beneficiato un gruppo relativamente ristretto di persone (gente come Trump), in parte grazie a forti agevolazioni fiscali che Trump estenderebbe e intensificherebbe.

Ma ci sono altri fattori che hanno evidentemente contribuito a rendere la competizione così serrata. Tanto per cominciare, le condizioni economiche di molti statunitensi sono peggiorate rispetto a un quarto di secolo fa. Il reddito medio dei lavoratori dipendenti a tempo pieno è inferiore a quello di quarantadue anni fa, e le persone con un’istruzione limitata faticano sempre di più a ottenere un lavoro a tempo pieno pagato decentemente. Non sorprende quindi che Trump trovi un pubblico ricettivo quando dice che lo stato dell’economia è in condizioni disastrose.

Dobbiamo riscrivere le regole dell’economia, stavolta per fare in modo che i cittadini comuni ne traggano beneficio

La crisi finanziaria globale potrebbe aver rappresentato un punto di svolta per molti elettori: il loro governo ha salvato i ricchi banchieri che avevano spinto il paese sull’orlo della rovina senza, a quanto pare, fare niente per i milioni di comuni cittadini che avevano perso le loro case e i loro posti di lavoro.

Il successo di Trump si basa, almeno in parte, sulla diffusa rabbia che nasce dalla perdita di fiducia nei confronti del governo. Ma le politiche proposte da Trump farebbero solo peggiorare una situazione già complicata. Di sicuro un’altra dose di economia trickle-down (dall’alto al basso) come quella che ha promesso, con tagli alle tasse quasi interamente a favore delle persone e delle aziende ricche, non produrrebbe risultati migliori di quelli ottenuti l’ultima volta che sono state applicate misure simili. Inoltre scatenare una guerra commerciale contro Cina, Messico e altri partner commerciali degli Stati Uniti, come promette di fare Trump, renderebbe tutti gli statunitensi più poveri e creerebbe nuovi ostacoli alla cooperazione internazionale necessaria per affrontare fondamentali problemi globali come il terrorismo e i cambiamenti climatici.

Ci sono due messaggi che le élite politiche statunitensi dovrebbero ascoltare. Le teorie neoliberiste basate su un fondamentalismo di mercato che hanno plasmato tante politiche economiche degli ultimi quattro decenni sono gravemente fuorvianti, perché producono una crescita del pil a costo di gravissime disuguaglianze. La “rivoluzione” di Thatcher e Reagan, che ha riscritto le regole e ristrutturato i mercati a beneficio dei più ricchi, è riuscita anche troppo bene ad aumentare le disuguaglianze, ma ha clamorosamente fallito il suo obiettivo di aumentare la crescita.

Questo ci porta al secondo messaggio: dobbiamo riscrivere le regole dell’economia, stavolta per fare in modo che i cittadini comuni ne traggano beneficio. I politici che ignorano questa lezione saranno ritenuti responsabili. Il cambiamento comporta rischi. Ma l’ascesa di Trump, e un numero non trascurabile di fenomeni simili in Europa, hanno evidenziato che se questo messaggio non viene ascoltato le conseguenze saranno ancora più gravi: società divise, democrazie impotenti ed economie indebolite.

(Traduzione di Federico Ferrone)

