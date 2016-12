Donald Trump è una grande incognita per la penisola coreana

La foto mostra la Casa Blu – il palazzo presidenziale che domina il centro di Seoul da una collina – avvolta dalle fiamme e da nuvole di fumo mentre una decina di soldati armati con l’elmetto in testa avanza pronta per l’azione finale. In primo piano qualche cespuglio spelacchiato e rimasugli di neve. L’immagine, che ricorda l’assalto a un fortino in un dipinto della guerra di secessione americana, è stata diffusa l’11 dicembre dal Rodong Sinmun, il principale quotidiano di stato nordcoreano, e mostra un’esercitazione militare contro una replica della sede, oggi vacante, della leadership suprema della Corea del Sud.

Una minaccia (debole), una provocazione (certamente, soprattuto considerando in che situazione si trova adesso la Casa Blu, con il primo ministro a fare le veci della presidente Park Geun-hye messa in stato d’accusa dal parlamento il 9 dicembre) e un po’ di propaganda interna. Pyongyang non si lascia scappare l’occasione e sfrutta la crisi di governo in corso a Seoul per lanciare messaggi bellicosi e far sapere che potrebbe approfittare della vulnerabilità del Sud.

Ora che il parlamento ha approvato la mozione di impeachment, tocca alla corte costituzionale decidere se procedere o assolvere Park, coinvolta in uno scandalo di corruzione che ha come protagonista Choi Soon-sil, un’amica di vecchia data che avrebbe esercitato un’influenza spropositata negli affari di governo e grazie alla quale avrebbe ottenuto decine di milioni di dollari da alcune tra le più importanti aziende del paese (gli inquirenti hanno fatto perquisire gli uffici della Samsung alla fine di novembre). La corte potrebbe impiegare fino a sei mesi per emettere la sentenza e, se Park sarà incriminata, i sudcoreani andranno alle urne entro 60 giorni. Prima della scadenza del mandato alla fine del 2017, dunque. Fino ad allora, l’incarico della presidente è sospeso.

Il ruolo russo

A questa situazione d’incertezza si aggiunge l’incognita della transizione in corso alla Casa Bianca. Donald Trump alla guida di Washington rappresenta un grande punto interrogativo per gli osservatori della penisola coreana, impegnati da un mese in congetture basate più o meno sul nulla. O meglio, basate esclusivamente sulle dichiarazioni di Trump in merito alla Corea del Nord, prima che ci fosse almeno la nomina del segretario di stato a dare uno straccio d’indizio sulla direzione che la politica statunitense nei confronti di Pyongyang potrà prendere dal 20 gennaio. La conferma, arrivata oggi, che il prescelto è l’amministratore delegato di ExxonMobile Rex Tillerson, amico di Vladimir Putin, potrebbe fornire un’indicazione. E se l‘“avvicinamento” di Trump alla Russia implicasse un nuovo ruolo di Mosca al posto di Pechino nella mediazione con i nordcoreani?