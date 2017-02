Una mostra illustrata lunga cinquant’anni

In questi giorni a Milano, al laboratorio Formentini per l’editoria, in collaborazione con Mimaster illusrazione, c’è una bella mostra. È stata inaugurata l’8 febbraio e per vederla c’è tempo fino all’1 marzo. Si intitola Artisti e capolavori dell’illustrazione. 50 Illustrators Exhibitions 1967-2016. La mostra mette insieme 50 opere dell’illustrazione mondiale selezionata dai 50 anni della Mostra Illustratori della Bologna Children’s Book Fair. Attiva dal 1967, è un appuntamento per vedere insieme artisti, editori e lettori uniti dalla passione per la lettura del libro illustrato. In occasione del cinquantenario l’elenco degli illustratori è ricco: da Altan a Munari, da Innocenti a Quentin Blake, da Luzzati a Shaun Tan. (Pasquale Cavorsi)