Lo Straniero in copertina

Oggi alla biblioteca Nazionale di Roma s’inaugura la mostra Resistere all’aria del tempo, vent’anni de Lo Straniero. Fondata a Roma nel 1997 da Goffredo Fofi e pubblicata da Contrasto, il mensile Lo Straniero si è occupato di arte, cultura, scienza e società con il contributo di scrittori, critici, registi e illustratori rendendolo un punto di riferimento. La mostra è un percorso visivo della rivista attraverso le duecento copertine realizzate da diversi illustratori ma anche attraverso i testi di autori come Carmelo Bene, Anna Maria Ortese, John Berger, Roberto Saviano.

Scrive Goffredo Fofi: “In questo lavoro, lungo questo cammino, ci sono stati vicini in tanti, e tra loro gli illustratori che ci hanno donato le immagini di copertina. Grazie a Fausta Orecchio, grafica tra le migliori del mondo, Lo Straniero ha proposto, credo, un modello di rivista anti-accademico. Grazie ai disegnatori illustratori fumettisti che ci hanno accompagnato lungo vent’anni, Lo Straniero ha avuto un volto originale e sensato, in cui le immagini di copertina continuavano o annunciavano il lavoro degli studiosi, dei critici, degli scrittori, in un dialogo libero e bensì avvincente, mai gratuito, mai presuntuoso e noioso”. Pasquale Cavorsi