L’illustratore Quentin Blake in mostra ad Halifax

Ad Halifax, nel Regno Unito, si è inaugurata una mostra che si intitola The bulging portfolio of Quentin Blake dedicata al lavoro di Quentin Blake. Illustratore, disegnatore e scrittore è conosciuto per i suoi libri per ragazzi e sopratutto per le illustrazioni realizzate per le storie di Roald Dahl.

The bulging portfolio of Quentin Blake è la celebrazione di un autore che ha saputo attraverso il disegno rappresentare non solo storie, ma anche importanti temi sociali. I suoi disegni sono sulle pareti di un centro di salute mentale a Chelsea, un’unità di disturbi alimentari a Victoria, in un centro residenziale per anziani e in un ospedale per bambini malati a Parigi.

Nel frattempo Arteprima, uno studio di grafica e animazione di Genova, sta cercando, attraverso un crowdfunding, di realizzare un cartone animato dal libro di Blake Clown thrown away. La mostra sarà aperta fino al 30 giugno. (Pasquale Cavorsi)